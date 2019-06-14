Тело 12-летнего утонувшего мальчика нашли водолазы в Новосибирской области

Вечером 10 июня на реке Ине пропал подросток, который переплывал реку в месте сильного течения и не рассчитал свои физические силы. Спасатели и водолазы службы МАСС начиная с вечера понедельника, каждый день тщательно обследовали дно реки по всему руслу от места исчезновения ребенка и до соединения с рекой Обь.

Неоднократно были обследованы оба берега реки Иня, все небольшие островки, прибрежные кусты. Водолазы службы буквально прочесали всё дно реки, рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе.

Сегодня, 14 июня, в 1400 тело подростка было обнаружено и передано родителям, сотрудникам отдела полиции и Следственного комитета.

За последние 2 года только на реке Иня утонули 7 человек, в том числе 3 детей. В том числе там же на днях погибла 7-летняя девочка, которая пошла рыбачить с 11-летней сестрой и соскользнула в реку. Ребенка унесло течением. Но сестра не рассказала родителям о трагедии, и пропавшую искали сутки, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

-В связи со случившимся, в очередной раз напоминаем. Категорически запрещено оставлять детей в возрасте до 18 лет одних на водоёме, без присмотра взрослых. Убедительная просьба родителям провести профилактические беседы со своими детьми, объяснить им всю опасность нахождения одних возле открытых водоёмов. Помните, предоставленные сами себе подростки могут на спор попытаться переплыть реку, прыгнуть с большой высоты в незнакомый водоём, — предупредили в МАСС.

Температура воды на реках Обь и Иня на сегодняшний день ниже нормы. Нахождение в такой воде способно вызвать судороги или спазм сердечной мышцы.