КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2ю Красная Сибирь 105
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю
Продам студию, Алена 8-913-701-2341
Продам 2-х комнатную, 8-913-939-6738
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Развороченный тротуар возле ЗАГСа восстановят к сезону свадеб в Бердске

Больных детей «кретинами» и «идиотами» обозвала Малышева в эфире

Тело 12-летнего утонувшего мальчика нашли водолазы в Новосибирской области

100 баллов по химии набрала на ЕГЭ выпускница школы №1 Бердска

Залез на дерево за кошкой на высоту 14 м и не смог спуститься житель Бердска

Кремль поддержал проверки действия полиции на марше в поддержку Голунова

Останутся в СИЗО подозреваемые в убийстве из-за Peugeot Ирины Синельниковой из Бердска

Поженила расстрелянного мужчину без сознания директор ЗАГСа в Кузбассе

Беднеет Россия: Снизились реальные доходы россиян за 5 лет на 10%

Из-за ошибки чиновников умирает строительство жилья в Бердске

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Тело 12-летнего утонувшего мальчика нашли водолазы в Новосибирской области

Пропавшего ребенка искали 4 дня. Он хотел переплыть реку Иню, но не рассчитал силы. Быстрое течение унесло погибшего подростка.

14.06.2019 Фото: МАСС Нет комментариев
 
Тело 12 летнего утонувшего мальчика нашли водолазы в Новосибирской области

Водолазы «прочесали» дно реки в поисках утонувшего ребенка

Вечером 10 июня на реке Ине пропал подросток, который переплывал реку в месте сильного течения и не рассчитал свои физические силы. Спасатели и водолазы службы МАСС начиная с вечера понедельника, каждый день тщательно обследовали дно реки по всему руслу от места исчезновения ребенка и до соединения с рекой Обь.

Неоднократно были обследованы оба берега реки Иня, все небольшие островки, прибрежные кусты. Водолазы службы буквально прочесали всё дно реки, рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе.

Сегодня, 14 июня,  в 1400 тело подростка было обнаружено и передано родителям, сотрудникам отдела полиции и Следственного комитета.

За последние 2 года только на реке Иня утонули 7 человек, в том числе 3 детей. В том числе там же на днях погибла 7-летняя девочка, которая пошла рыбачить с 11-летней сестрой и соскользнула в реку. Ребенка унесло течением. Но сестра не рассказала родителям о трагедии, и пропавшую искали сутки, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

-В связи со случившимся, в очередной раз напоминаем. Категорически запрещено оставлять детей в возрасте до 18 лет одних на водоёме, без присмотра взрослых. Убедительная просьба родителям провести профилактические беседы со своими детьми, объяснить им всю опасность нахождения одних возле открытых водоёмов. Помните, предоставленные сами себе подростки могут на спор попытаться переплыть реку, прыгнуть с большой высоты в незнакомый водоём, — предупредили в МАСС.

Температура воды на реках Обь и Иня на сегодняшний день ниже нормы. Нахождение в такой воде способно вызвать судороги или спазм сердечной мышцы.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Развороченный тротуар возле ЗАГСа восстановят к сезону свадеб в Бердске Больных детей «кретинами» и «идиотами» обозвала Малышева в эфире Отец выпавшего из окна в Бердске ребенка: моего сына спас Бог

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 500 рублей на услуги по оформлению электронного полиса ОСАГО!.
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика