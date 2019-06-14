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«Ростелеком» и Банк России показали журналистам Сибири возможности Единой биометрической системы

ПАО «Ростелеком» и Сибирское главное управление Банка России рассказали сибирским журналистам о принципах удаленной идентификации личности и о тех возможностях, которые дает Единая биометрическая система (ЕБС).

14.06.2019 Нет комментариев
 
«Ростелеком» и Банк России показали журналистам Сибири возможности Единой биометрической системы
Представители СМИ увидели процедуру регистрации биометрии и узнали, как работает идентификация клиента при удаленном обращении в банк. При этом для региональных журналистов была организована видеоконференцсвязь с местными отделениями Банка России в Сибири.  

«Для того, чтобы получить финансовые услуги дистанционно, необходимо пройти первичную идентификацию в банке. Там гражданина зарегистрируют в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) (портал госуслуг) и в Единой биометрической системе. После этого гражданин может просто подтвердить свои биометрические данные и получить необходимую услугу из дома, даже не приходя в банк», — объяснил начальник Управления анализа и регулирования в сфере финансовых технологий Банка России Дмитрий Дубынин.

Жители Сибири сейчас могут пройти процедуру первичной идентификации в ЕБС в 687 отделениях 57 банков. Больше всего таких офисов в Алтайском крае, там насчитывается 120 отделений, а также в Новосибирской области и в Красноярском крае, там находится 96 и 94 офиса соответственно.

Процедура биометрии для пользователя является бесплатной и проводится с согласия клиента. При отлаженной работе специалистов она занимает пять-семь минут. За безопасностью сбора биометрической информации следят банки, безопасность хранения данных обеспечивает оператор системы — компания «Ростелеком». Как рассказал директор по цифровой идентичности ПАО «Ростелеком» Иван Беров, передача и хранение данных находятся под особым контролем.

«Безопасность данных в Единой биометрической системе — один из ключевых вопросов, этому уделяется особое внимание. ЕБС соответствует высочайшим требованиям информационной безопасности, биометрические данные граждан хранятся в зашифрованном виде. Их передача надежно защищена от взлома с помощью современных российских криптографических средств. Кроме того, биометрические и персональные данные хранятся в разных системах», — уточнил Иван Беров.

Как пояснили участники встречи, с помощью ЕБС уже сейчас можно удаленно открывать вклады, брать кредиты и переводить деньги. Предполагается, что в дальнейшем список услуг будет расширен.


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