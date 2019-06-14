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Беднеет Россия: Снизились реальные доходы россиян за 5 лет на 10%

В 2018 году каждый восьмой житель страны, а это 12%, имел доходы ниже величины прожиточного минимума.

14.06.2019 Фото: кремлин.ру Нет комментариев
 
Беднеет Россия: Снизились реальные доходы россиян за 5 лет на 10%

Татьяна Москалькова

Снижение доходов составило 10% за последние пять лет, рассказала уполномоченный по правам человека.
Снижение реальных доходов граждан России за пять лет составило 10%, эта тенденция пока сохраняется. Об этом в пятницу сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, выступая в Ханты-Мансийске на конференции «Защита прав граждан в условиях изменений пенсионного законодательства».

«В 2018 году каждый восьмой житель России, а это 12%, имел доходы ниже величины прожиточного минимума. Мы должны это учитывать. По данным аналитического центра при правительстве РФ, в целом за пять лет реальное падение доходов населения составило 10% — это второй отрицательный фактор, который мы должны учитывать. И эта тенденция не остановилась пока в этом году», — уточнила она.

Ранее в Счетной палате сообщили о том, что видят риски того, что реальные доходы населения РФ в 2019 году продолжат падать на фоне отсутствия у властей планов монетарной социальной поддержки граждан.

Источник: ТАСС


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