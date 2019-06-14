Поженила расстрелянного мужчину без сознания директор ЗАГСа в Кузбассе

Руководитель ЗАГСа кузбасского города Таштагола, зарегистрировавшая незаконный брак, обвиняется в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в июле 2017-го к чиновнице обратилась с необычной просьбой ее знакомая. Она хотела оформить отношения с мужчиной, попавшим на больничную койку после огнестрельного ранения.

Брак с пострадавшим был заключен — без его участия и волеизъявления. На следующий день новобрачный скончался, не приходя в сознание. И скороспелая вдова получила все имущественные и личные неимущественные права, а также нематериальные блага усопшего.

Кроме того, впоследствии при рассмотрении уголовного дела о причинении супругу смерти по неосторожности она потребовала компенсировать вызванный этой смертью моральный вред. И суд взыскал в пользу гражданки 100 тысяч рублей.

Как сообщили в прокуратуре Кемеровской области, руководителю ЗАГСа предъявлено обвинение по части первой статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Прокурор Таштагола утвердил обвинительное заключение и направил уголовное дело в городской суд для рассмотрения по существу.

Источник: РГ