Путин одобрил добровольные отчисления россиян на будущую пенсию

Президент России Владимир Путин одобрил переход на систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК) с тем условием, что граждане будут подключаться к ней добровольно. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на близкие к правительству источники.
Таким образом, Минфин и Центробанк, которые разработали пенсионную модель ИПК, должны будут отказаться от автоподписки. По этой модели, которую предлагали ведомства, все граждане, имеющие накопления, должны были автоматически подключаться к системе. Выйти из нее граждане могли бы только подав соответствующее заявление.
Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил изданию, что юридическая часть законопроекта об ИПК готова, и документ после поправок внесут в Госдуму «если не в июне, то в июле».
В Минфине заявили, что документ находится в стадии разработки. В ЦБ от комментариев отказались.
Минфин и Центробанк начали разработку основных принципов системы ИПК в 2016 году. Она должна заменить и модернизировать замороженную накопительную пенсию. Согласно концепции формирования ИПК, работающие граждане сами будут отчислять средства с зарплат на будущую пенсию в дополнение к отчислениям работодателя. Ежегодно размер отчислений будет расти на 1 п. п.
Изначально внедрение системы ИПК было запланировано на 2019 год, но обсуждение концепции заморозили. В марте первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил о необходимости запуска механизма, поскольку он «даст возможность увеличивать пенсии нашим пенсионерам».
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