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Контрактное производство электроники в компании «А КОНТРАКТ»

Контрактное производство электронных блоков предусматривает выполнение всех этапов по созданию изделий одним исполнителем.

14.06.2019 Фото: biakom.com Нет комментариев
 
Контрактное производство электроники в компании «А КОНТРАКТ»
Компания А-Контракт предлагает весь комплекс услуг по созданию электронных изделий. Востребованной является услуга изготовления печатных плат всех видов. Точность изготовления изделий до пятого класса. При этом выполняется составление схемотехники печатных платы и выбор наиболее подходящего сочетания электронных компонентов. Здесь предлагается изготовление печатных плат для эксплуатации в высоких и сверхвысоких частотах. Также специалисты выполняют монтаж печатных плат любой сложности и объема. Применяемое оборудование гарантирует высокую точность установки компонентов.
В компании можно приобрести отдельные электронные компоненты. На базе имеются исключительно проверенные элементы. В работу и реализацию принимаются только высококачественная продукция от известных производителей. Но помимо этого непрерывно проводится мониторинг новых потенциальных поставщиков.
Востребованной является услуга изготовления клавиатур различных типов. Предлагаются мембранные и силиконовые клавиатуры, которые могут устанавливаться в оборудовании, эксплуатируемом в сложных условиях. При необходимости можно заказать вандалозащищенные клавиатуры, которые изготавливаются из высокопрочных материалов.
Услуга контрактного производства электроники предусматривает проведение различных этапов работ. На начальном этапе проводится проектирование и разработка печатных плат. На основе проекта выполняется комплексное обеспечение всеми необходимыми электронными компонентами. Далее выполняется монтаж печатных плат, а на заключительном этапе выполняется контроль качества электронных блоков. Преимуществом комплексного подхода является то, что не возникает никаких проблем и нестыковок.
На предприятии внедрена система прослеживаемости. Контролируются все этапы производства, что позволяет минимизировать ошибки связанные с человеческим фактором. При использовании услуги контрактного производства заказчик экономит время и финансовые средства. Благодаря комплексному подходу и системе многоступенчатого контроля гарантируется высокое качество изделий.


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