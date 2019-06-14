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16 июня — День медицинского работника!

Поздравляем всех причастных к медицине: врачей, средний медицинский персонал, санитаров. Здоровья вам, радости и благодарных пациентов!

14.06.2019 Нет комментариев

16 июня - День медицинского работника!

16 июня -
День медицинского
работника!

Каждый год День медицинского работника отмечают в России в третье воскресенье июня. В 2019 году праздник выпадает на 16 число. Почитают всех тех, кто давал клятву Гиппократа – врачей, медсестер, фельдшеров.
Поздравляем всех причастных к медицине: врачей, средний медицинский персонал, санитаров. Здоровья вам, радости и благодарных пациентов!
На правах рекламы. Фото с www.freeimages.com

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