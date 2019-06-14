Выгнали на улицу пенсионера без желудка в Бердске после продажи квартиры

Хватается за голову и плачет пенсионер Виктор Ботьев в комнатке общежития в Бердске. В новое жилье он переехал из Советского района Новосибирска, полагая, что комната досталась ему в собственность. Как оказалось, угол в общежитии временный, ему его сняла родная сестра Наталья.Хотя он был уверен — комната досталась ему благодаря продаже квартиры когда-то принадлежавшей матери.

О судьбе Виктора Алексеевича «Курьер. Среда. Бердск» рассказали владельцы комнаты. Пара молодоженов сдала жилье пенсионеру за день до собственной свадьбы, договор аренды договорились заключить по возвращению из свадебного путешествия.

-Мы сами перебрались в съемную квартиру, решили впервые сдать комнату по смешной цене, чтобы отбить коммуналку. Объявление разместили на «Юле», и тут же мне позвонил Михаил, представившись риелтором «Жилфонда». Комнату смотрели Виктор Алексеевич, его сестра Наталья и риелтор. Я сразу озвучила правила проживания в общежитии. Договоренность была на полгода, но Наталья заплатила деньги за 2 недели аренды. Купила продукты Виктору и уехала, — вспоминает Ольга ( имя вымышл. — прим. ред.).

После медового месяца пара навестила пенсионера и ужаснулась — холодильник пустой, а соседи встревожены поведением нового квартиранта — он бьется в панике из-за понимания, что остался ни с чем на улице. Виктор Алексеевич даже сходил в полицию, где ему ничем не смогли помочь. В отделение полиции Бердска обратилась и супружеская пара.

Автор видео Марина Волкова



-У него кроме паспорта, справок об инвалидности и некоторых личных вещей ничего нет. Живет без денег, просит помочь, но чем мы сможем помочь? Разве что разобраться в ситуации и найти ему кров. В полиции посоветовали выставить Виктора Алексеевича на улицу. Ну а куда он пойдет? Нужно разобраться в ситуации, человека жалко, — делится мыслями муж Ольги.

Черная полоса не сменяется на белую

Виктор Ботьев поведал, что много лет прожил в браке, но после развода с супругой переехал в квартиру своей матери в Советский район. Там он около года прожил с родной сестрой.

-Родители умерли, я пожил в маминой квартире, пока сестра ее не продала. Я как понял потом, сестра ее приватизировала. Я спрашивал, где я буду жить. Наташа сказала, что купит мне жилье на вырученные деньги с продажи маминой квартиры. Появился риелтор Миша, она его нашла и он выбрал этот вариант. Мне было выбирать не из чего, погрузили вещи и меня привезли сюда. Я был рад своему углу. Пошел прописываться и тогда узнал, что это не моя квартира. Я оказался здесь вообще случайно, — рассказал Виктор Алексеевич.

Пенсионер недоумевает, как он оказался в такой ситуации. Он привык верить людям и доверять родным. Около года назад Виктору Алексеевичу диагностировали рак желудка. Врачи прооперировали пенсионера, оставив ему желудок размером с куриное яйцо. Но Виктор Ботьев не сомневается, он бы обязательно «встал на ноги». Нашел работу и жил в своей, хоть и маленькой комнатке. Ведь за свои годы он привык трудится, работал в МЧС, такси, дальнобойщиком. По словам Виктора, как началась «передряга» с жильем, работу пришлось оставить.

-Я как лох, впервые попал в такую ситуацию. На трассе доверия больше, там не дадут замерзнуть и умереть с голоду. А тут родная сестра… Я просто не знаю к кому и куда обращаться. Обмен ведь с моего согласия был, но я не знал, что будут такие последствия. Мне не нужны особые удобства, я привык к суровым условиям жизни, работая в дальнобое. У меня никогда не было своего гнезда. Я всегда был в разъездах, но я уже на пенсии, давно не мальчик и у меня вторая группа инвалидности. Думал, хватит уже, накатался, но не думал, что это все так закончится. Я знаю, что есть черная полоса, есть белая, но что-то черная у меня затянулась и нет никакого просвета, — сокрушается арендатор.

Автор видео Марина Волкова



Виктор Алексеевич благодарит соседей и владельцев комнаты, что они не выбросили его на улицу. Но просит о иной помощи — найти ему кров и помочь финансово в первое время. Стоит отметить, что пенсионер, имея вторую группу инвалидности, не имеет на руках банковской карты, на которую должно приходить пособие по инвалидности и пенсия.

-У меня есть руки, ноги, я не кривой и не урод. Работу найду. Но дальше ком наворачивается и я просто хватаюсь за голову, я не был никогда в таких ситуациях. Я и на трассе разбивался, но даже это было проще, ведь люди помогали, не давали умереть, — подытожил Виктор Ботьев.

А был ли спор?

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» попыталась связаться с сестрой нашего героя Натальей, но безуспешно — она не поднимала трубку. А вот риелтор Михаил рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что произошло в семье Виктора Ботьева. Как оказалось, он помогал Наталье и Виктору во «взаимодействии» и занимался поиском подходящего жилья для пенсионера.

— Этот человек проживал в квартире своей сестры, его заранее предупреждали, что квартира стояла на продаже. В течение нескольких месяцев квартира продавалась, человек об этом прекрасно знал и понимал. Он сам собирался куда-то съезжать, ведь у него есть родственники, дети и бывшие жены. Однако он сидел на шее у своей сестры, не платил за коммунальные услуги. Я вел диалог по аренде с владелицей комнаты. Она была об этом в курсе. Когда время подошло, нашелся покупатель и человеку было предложено съехать. Несмотря на то, что у него есть родные дети и прописан в другом месте, сестра была готова оплачивать ему полгода комнату. Ну а дальше он должен был сам разбираться, все-таки он человек взрослый, не ребенок маленький. Виктор заехал в комнату и спустя время начались какие-то претензии. Я приезжал к нему, объяснил, что если его выгонят из комнаты, то помогать ему никто не будет. Я же его к себе проживать не возьму, — прокомментировал ситуацию риелтор Михаил.

Сотрудник «Жилфонда» отметил, что сестра нашего героя Наталья не желает давать комментарии и фигурировать в этой истории.

Полиция разберется квартирном вопросе пенсионера

Начальник отдела соцобслуживания населения Бердска Наталья Скоромных выслушала историю Виктора Ботьева и отозвалась на призыв о помощи. Она пригласила пенсионера к себе на беседу, в надежде оказать ему помощь.

— Я его выслушаю, напишем заявление в полицию, чтобы разобраться в истории с квартирой. Если ему негде жить, то с его позволения, мы оформим его в дом престарелых, — резюмировала Наталья Юрьевна.

Остается загадкой, почему Виктор Ботьев остался без гроша в кармане и даже без телефона, ведь инвалиды защищены в России гарантированной пенсией по инвалидности. Так, страховая пенсия по инвалидности назначается и выплачивается гражданину, признанному инвалидом 1, 2 или 3 группы и имеющему хотя бы один день страхового стажа, независимо от причины наступления инвалидности. Также не имеет значения, работает в данный момент инвалид или нет, наступила ли инвалидность в период работы, до поступления на работу или после прекращения работы. Если у инвалида полностью отсутствует страховой стаж, ему устанавливается социальная пенсия по инвалидности. Право на ее получение имеют инвалиды 1, 2 и 3 группы. Инвалиды первой группы и инвалиды с детства второй группы получают 12 432 рубля.

За юридической консультацией «Курьер. Среда. Бердск» обратился и к адвокату Светлане Борисенко. Она пояснила, что в случае, если умерший не оставил завещания, то в право наследия вступает первая очередь родственников — супруги и дети умершего. Однако, чтобы разобраться в истории Виктора Ботьева нужно изучить все документы.

— Если существуют какие-либо нарушения закона, то сделку купли-продажи можно признать недействительной. Однако, чтобы разобраться в ситуации нужно изучать все документы, — констатировала Светлана Валентиновна.