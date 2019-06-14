Скорость на российских дорогах увеличат до 130 км в час

Российский дорожный научно-исследовательский институт Минтранса создал проект нового ГОСТа, который будет регулировать участки трасс с повышенным скоростным лимитом, пишет «Коммерсант».

По информации издания, максимальную разрешенную скорость могут увеличить со 110 до 130 километров в час, если так решит собственник дороги. Такие участки пока есть лишь у «Автодора».

Кроме того, Росавтодор рассматривает возможность повышения лимита до 90-110 километров в час на 44 участках федеральных трасс.

«Высокие скорости, как правило, разрешают на дорогах первой категории, к ним относятся 12 процентов федеральных дорог», — указывается в статье.

Издание приводит и критерии для увеличение лимита:

—отсутствие за год очагов ДТП (не более трех аварий на километровом отрезке),

—колейность глубиной не более 15 миллиметров,

—использование знаков переменной информации для снижения скоростного режима при плохой погоде.

«Автодор» уже применяет это правило на некоторых участках: режим 130 километров в час могут вводить по всей дороге или в одном направлении в зависимости от времени суток, дня недели и месяца.

Новый стандарт могут утвердить уже в августе.

Кроме того, ГОСТ вводит требования к зонам для остановки, пишет «Коммерсант».

Так, если ширина обочины менее полутора метров, то каждые три-пять километров на дороге должны быть площадки, которые отделены широкой разделительной полосой от проезжей части.

Кроме того, стандарт рекомендует сужать левые полосы на шести- и более полосных магистралях с нынешних 3,75 метра до 3,5 метра для «выравнивания» скоростей движения.

Также, по информации газеты, разработка стандарта ведется на фоне дискуссии между правительством, ГИБДД, Минтрансом и экспертами по вопросу об ограничениях скорости.

Московские власти настаивают на отмене «нештрафуемого» порога в 20 километров в час. Однако Госдума и правительство говорят, что нужна ревизия существующих режимов скорости, чтобы впоследствии можно было вводить ограничения.

Источник: РИА Новости