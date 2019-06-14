Пьяный украинский солдат расстрелял своих сослуживцев в Донбассе

Пьяный украинский военный расстрелял своих сослуживцев после ссоры, сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«Вечером 12 июня в одном из подразделений 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ между военнослужащими, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, в результате которой один из участников открыл огонь из автомата по своим товарищам», — сообщил он.
По его словам, в результате инцидента двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, а в 14-ю бригаду ВСУ прибыла комиссия штаба для выяснения обстоятельств произошедшего.
Филипоненко добавил, что в этой бригаде также заметно нежелание военнослужащих проходить службу в Донбассе, из-за чего часто наблюдается дезертирство и невозвращение из отпусков. По его словам, на сегодняшний день уже произошло 19 случаев самовольного оставления расположения войск, а также 22 военнослужащих не вернулись из отпуска.
В ДНР не раз отмечали, что морально-психологическое состояние силовиков ухудшается. Служащие ВСУ мародерствуют и устраивают пьяные разборки, участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам.
В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота на Украине. Переговоры по ситуации в Донбассе проходят на встречах контактной группы в Минске. С сентября 2014-го ее участники приняли три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако перестрелки и столкновения между сторонами до сих пор продолжаются.
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