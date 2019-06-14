КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2ю Красная Сибирь 105
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю
Продам студию, Алена 8-913-701-2341
Продам 2-х комнатную, 8-913-939-6738
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Залез на дерево за кошкой на высоту 14 м и не смог спуститься житель Бердска

Кремль поддержал проверки действия полиции на марше в поддержку Голунова

Останутся в СИЗО подозреваемые в убийстве из-за Peugeot Ирины Синельниковой из Бердска

Поженила расстрелянного мужчину без сознания директор ЗАГСа в Кузбассе

Беднеет Россия: Снизились реальные доходы россиян за 5 лет на 10%

Из-за ошибки чиновников умирает строительство жилья в Бердске

Фотомарафон «Нас много и мы в тельняшках» в «Курьер.Среда.Бердск»

Посчитают коров и пчел в личных подсобных хозяйствах Бердска

Деградация: 50-летние мужчины идут работать на женские профессии

Путин одобрил добровольные отчисления россиян на будущую пенсию

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Посчитают коров и пчел в личных подсобных хозяйствах Бердска

В начале июля пройдет сплошной обход бердских домовладений. Пересчитают домашних животных по головам и всю сельскохозяйственную технику.

14.06.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Посчитают коров и пчел в личных подсобных хозяйствах Бердска

Учтут крупный рогатый скот

С 1 по 15 июля будет проводиться сплошной обход домовладений, расположенных на земельных участках с разрешенным использованием в Бердске. Об этом сообщили сегодня, 14 июня, в пресс-центре мэрии.

В соответствии с постановлением администрации города Бердска от 12.12.2016 №3592 «Об организации закладки похозяйственной книги городского округа города Бердска и определении ответственных за ее ведение и хранении» с 1 по 15 июля текущего года будет проводиться сплошной обход домовладений, расположенных на земельных участках с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», и опрос граждан, ведущих личные подсобные хозяйства.

Как гласит постановление, установят размеры земельных участков, площади, занятые посадками — каждой культурой отдельно. Посчитают быков и телок, баранов-производителей, кобыл и козлят, птиц и пчел. А также комбайны, сенокосилки и сепараторы, трактора и плуги.


Похожие записи

  • Нет похожих записей.
Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Залез на дерево за кошкой на высоту 14 м и не смог спуститься житель Бердска Кремль поддержал проверки действия полиции на марше в поддержку Голунова Останутся в СИЗО подозреваемые в убийстве из-за Peugeot Ирины Синельниковой из Бердска

(1) Комментарий

  1. Аноним

    и шо, потом налогами обложат?)
    а категория дачников тоже входит в «личные подсобные хозяйства» ?

    Thumb up 3 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ПОДАРОК! Сервисная карта аварийного комиссариата НСО при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика