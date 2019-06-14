Посчитают коров и пчел в личных подсобных хозяйствах Бердска

С 1 по 15 июля будет проводиться сплошной обход домовладений, расположенных на земельных участках с разрешенным использованием в Бердске. Об этом сообщили сегодня, 14 июня, в пресс-центре мэрии.

В соответствии с постановлением администрации города Бердска от 12.12.2016 №3592 «Об организации закладки похозяйственной книги городского округа города Бердска и определении ответственных за ее ведение и хранении» с 1 по 15 июля текущего года будет проводиться сплошной обход домовладений, расположенных на земельных участках с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», и опрос граждан, ведущих личные подсобные хозяйства.

Как гласит постановление, установят размеры земельных участков, площади, занятые посадками — каждой культурой отдельно. Посчитают быков и телок, баранов-производителей, кобыл и козлят, птиц и пчел. А также комбайны, сенокосилки и сепараторы, трактора и плуги.