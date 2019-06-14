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Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

В запрещенные страны российские правоохранители могут поехать в частном порядке только с разрешения специальной комиссии. Учитывается допуск к гостайне.

14.06.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Полицейским разрешили отдыхать на популярных иностранных курортах

Глава МВД Владимир Колокольцев издал распоряжение, благодаря которому сотрудники внутренних дел получили возможность отдыхать в Турции и Таиланде. Выезжать за границу полицейским, как и сотрудникам других силовых ведомств, запретили еще в 2014 году.

Соответствующий список из 116 стран, не рекомендованных для турпоездок, тогда был обнародован МИДом. В дальнейшем в него вносились определенные изменения. Так, например, стражам порядка разрешили посещать страны СНГ, Китай, Вьетнам и Кубу, однако самые популярные для отдыха страны, Турция и Таиланд, находились у полицейских под запретом.

Согласно распоряжению главы МВД Владимира Колокольцева, о котором 12 июня поставили в известность полицейских, отныне ограничение на посещение этих стран было отменено. Загранпаспорта полицейских хранятся в отделах кадров. Владелец документа, решивший в частном порядке отправиться в страны, не рекомендованные для посещения, должен обратиться с заявлением к своему непосредственному руководителю, а тот направить документ на рассмотрение комиссии. В нее, по словам самих полицейских, входит его начальник, представитель кадровой службы и управления собственной безопасности, которые и дают разрешение или отказывают в нем.

Как правило, отметил источник “Ъ”, всю ответственность берет на себя непосредственный руководитель подразделения. При этом учитывается допуск сотрудника к сведениям, составляющим гостайну. Для оперсостава это, например, агентурная работа. В самом МВД “Ъ” подтвердили информацию о распоряжении.


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