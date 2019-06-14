Колеса и бутылки поднимают со дна пляжей водолазы в Бердске

Семь заявок на обследование дна пляжей поступило в посково-спасательный отряд (ПСО), базирующийся в Бердске.

Заявки поступили из детских лагерей им. Дубинина, «Юность», «Орбита», пляжей «Дюны» и «Старый Бердск», городского пляжа Искитима, «Радужного» (Быстровка), рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин. В ближайшее время водолазы займутся проверкой дна пляжей заказчиков. Если раньше нельзя было обследовать пляжи из-за низкого уровня воды, то теперь вода достаточно поднялась, отметил Козин.

— Водолазы будут обследовать дно на наличие посторонних предметов. А также укажут на наличие мусора поверх воды. Например, топляк. То что водолазы могут поднять на поверхность, поднимают сами: бутылки, железки, колеса. Чтобы все это не причинило увечий купальщикам, — объяснил Сергей Валерьевич.

По словам Козина, владельцы пляжей стараются убирать прибрежную полосу до начала прихода воды. Но и большая вода может принести с собой всякий мусор.

Решение об открытии пляжей принимает бердская горадминистрация и ГИМС, обычно это происходит с середины июня. Но нынче теплая погода и вода не спешили прийти в Бердск.

Напомним, летом прошлого года в городе были открыты такие пляжи как «Старый Бердск», «На камнях», «Дюны», «Сосновка», «Былина». Одновременно с этим в некоторых местах купаться категорически запретили. К ним относились:

улица Линейная, в районе яхт-клуба и ресторанного комплекса «АкваЛэнд»,

м-он Северный, в районе яхт-клуба «Роял Марин»;

улица Морская, в районе курорта-отеля «Крона»;

территория Бердского санатория, в районе базы отдыха «Бердская коса»;

улица Линейная, в районе базы отдыха «Бердская заимка»;

улица Морская, в районе базы отдыха «Зелёный остров»;

улица Морская, в районе базы отдыха «Голубое озеро»;

улица Попова, в районе пансионата «Лесная сказка».