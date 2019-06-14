«Ростелеком» предупреждает: несанкционированные земляные работы могут привести к сбою предоставления услуг связи

Неумышленные повреждения линий и сооружений связи происходят по причине нарушения порядка проведения земляных работ. Для предупреждения случаев повреждения кабеля и уточнения информации о его наличии или отсутствии требуется обращаться в районные отделы архитектуры при администрации района. В случае положительного ответа необходимо получить ордер на производство земляных работ в муниципальных образованиях, после чего согласовать работы с собственником проложенного кабеля (должно быть получено письменное согласие от предприятия, в ведении которого находится линия связи или линия радиофикации).

Для согласования на проведение земляных работ на территории Новосибирской области с пролегающими кабелями связи необходимо обращаться в районные отделения ПАО «Ростелеком».

«Каждый случай повреждения или кражи кабеля приводит к тому, что на какое-то время без связи остаются телефонные номера, прекращается вещание телевидения и отсутствует доступ в интернет. Причем все это касается не только жителей, но и предприятий, а также социальных объектов — школ, детских садов, больниц и поликлиник. Проблемы со связью в том числе могут возникнуть и у экстренных служб, которые отвечают за жизнь и здоровье граждан. Именно поэтому при проведении земляных работ необходимо учесть все нюансы, чтобы не допустить подобных ситуаций», — уточнил директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов.

«Ростелеком» обращает внимание, что в зависимости от тяжести нарушения в случае несанкционированных земляных работ может наступить как административная, так и уголовная ответственность.

Адреса и телефоны для согласования земляных работ: