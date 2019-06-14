«Ростелеком» предупреждает: несанкционированные земляные работы могут привести к сбою предоставления услуг связи

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Кабели медные телефонные
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Бердский район
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г. Бердск, ул. Ленина, 67а
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(383-41)-2-27-74; 312-99; 219-02
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Искитимский район
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г. Искитим, м-н Индустриальный, 42
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(383-43)-216-16; 490-50
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Маслянинский район
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р. п. Маслянино, ул. Партизанская, 25
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(383-43)-231-01; 245-27
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Сузунский район
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р. п. Сузун, ул. Ленина, 27
|
(383-43)-212-50; 224-51
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Черепановский район
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г. Черепаново, ул. Пролетарская, 66
|
(383-45)-241-34; 215-14
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Карасукский район
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г. Карасук, ул.Щорса,111
|
(383-55)-35-143; 34-252
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Купинский район
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г. Купино ул. Советов, 88
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(383-58)-23-714; 23-332
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Баганский район
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Баганский р-он, с. Баган, ул.Ленина,51
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(383-53)-21-566; 21-690
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Краснозерский район
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р. п. Краснозерский, Октябрьская, 27
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(383-57)-42-200; 41-987
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Коченевский район
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р. п. Коченево, ул. Октябрьская, 41
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(383-51)-27-119; 231-30
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Колыванский район
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р. п. Колывань, ул. Революционный проспект, 40
|
(383-52)-52-688; 52-300
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Куйбышевский район
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ул. Куйбышева, 19
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(383-62)-53-444; 52-000;
50-300
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Барабинский район
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ул. Ульяновская, 60
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(383-61)-22-618; 23-255
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Северный район
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ул. Ленина, 19
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(383-60)-21-490; 21-548
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Здвинский район
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ул. Мира, 16
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(383-63)-21-539; 22-282; 41-000
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Ордынский район
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Р .п. Ордынское, ул. проспект Революции 20
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(383-59)-23-739; 22-160
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Доволенский район
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с. Довольное, ул. Ленина, 117
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(383-54)-20-007; 20-015
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Кочковский район
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с. Кочки, ул. Советская,11
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(383-56)-22-888; 22-304
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Татарский район
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г. Татарск ул. Ленина, 55
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(383-64)-21-666; 21-744
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Усть-Таркский район
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с. Усть-Тарка ул. Чапаева, 13
|
(383-72)-23-333; 22-500
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Чистоозерный район
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р. п. Чистоозерное ул. Победы, 8
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(383-68)-91-140; 97-147
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Чановский район
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р. п. Чаны ул. Победы, 81
|
(383-67)-21-359; 23-011
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Кыштовский район
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с. Кыштовка ул. Советская, 2
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(383-71)-21-649; 21-699
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Венгеровский район
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с. Венгерово ул. Ленина, 72
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(383-69)-21-904; 21-609
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Тогучинский район
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г. Тогучин, ул. Садовая,20
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(383-40)-21-800; 22-794; 21-950
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Мошковский район
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п. Мошково, ул. Советская 18.
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(383-48)- 21-947; 21-004
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Болотнинский район
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г. Болотное, ул. Ленина, 3
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(383-49)- 22-614; 22-650
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Чулымский район
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г. Чулым ул. Чулымская, 8
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(383-50)-21-077, 21-654
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Каргатский район
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г. Каргат ул. Советская 181
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(383-65)-22-550; 21-250
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Убинский район
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с. Убинское ул. Салтыкова 10
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(383-66)-22-790; 21-274
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Новосибирский район
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г. Новосибирск, ул. Выставочная 15/3, к.402
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(383)-308-02-01;
308-05-11
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г. Новосибирск
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г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 17
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(383)-266-25-30; 218-37-97 (круглосуточно)
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Кабели междугородние и международные
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Чановский, Барабинский, Куйбышевский, Убинский, Каргатский, Чулымский, Коченевский, Колыванский, Болотненский, Мошковский, Новосибирский районы, г. Новосибирск
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Коченевский р-н, р .п. Коченево, ул. Юбилейная, 8. Транспортный ЦТЭТ
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(383-51)-248-92; 271-55-95; 8-913-924-34-93.
Круглосуточный номер: (38351)-244-21.
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Кабели межрайонные областные
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Новосибирская область
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г. Новосибирск, ул. Якушева, 37
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8-800-350-00-22 (круглосуточный, бесплатный);
(383)-219-4-555.