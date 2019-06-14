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«Ростелеком» предупреждает: несанкционированные земляные работы могут привести к сбою предоставления услуг связи

В связи с высокой активностью жителей Новосибирской области в дачный период и проведением земляных работ, компания «Ростелеком» информирует население о процедуре согласования перед началом вскрытия грунта.

14.06.2019 Нет комментариев
 
«Ростелеком» предупреждает: несанкционированные земляные работы могут привести к сбою предоставления услуг связи

Неумышленные повреждения линий и сооружений связи происходят по причине нарушения порядка проведения земляных работ. Для предупреждения случаев повреждения кабеля и уточнения информации о его наличии или отсутствии требуется обращаться в районные отделы архитектуры при администрации района. В случае положительного ответа необходимо получить ордер на производство земляных работ в муниципальных образованиях, после чего согласовать работы с собственником проложенного кабеля (должно быть получено письменное согласие от предприятия, в ведении которого находится линия связи или линия радиофикации).
Для согласования на проведение земляных работ на территории Новосибирской области с пролегающими кабелями связи необходимо обращаться в районные отделения ПАО «Ростелеком».
«Каждый случай повреждения или кражи кабеля приводит к тому, что на какое-то время без связи остаются телефонные номера, прекращается вещание телевидения и отсутствует доступ в интернет. Причем все это касается не только жителей, но и предприятий, а также социальных объектов — школ, детских садов, больниц и поликлиник. Проблемы со связью в том числе могут возникнуть и у экстренных служб, которые отвечают за жизнь и здоровье граждан. Именно поэтому при проведении земляных работ необходимо учесть все нюансы, чтобы не допустить подобных ситуаций», — уточнил директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов.
«Ростелеком» обращает внимание, что в зависимости от тяжести нарушения в случае несанкционированных земляных работ может наступить как административная, так и уголовная ответственность.

Адреса и телефоны для согласования земляных работ:

Кабели медные телефонные

Бердский район

г. Бердск, ул. Ленина, 67а

(383-41)-2-27-74; 312-99; 219-02

Искитимский район

г. Искитим, м-н Индустриальный, 42

(383-43)-216-16; 490-50

Маслянинский район

р. п. Маслянино, ул. Партизанская, 25

(383-43)-231-01; 245-27

Сузунский район

р. п. Сузун, ул. Ленина, 27

(383-43)-212-50; 224-51

Черепановский район

г. Черепаново, ул. Пролетарская, 66

(383-45)-241-34; 215-14

Карасукский район

г. Карасук, ул.Щорса,111

(383-55)-35-143; 34-252

Купинский район

г. Купино ул. Советов, 88

(383-58)-23-714; 23-332

Баганский район

Баганский р-он, с. Баган, ул.Ленина,51

(383-53)-21-566; 21-690

Краснозерский район

р. п. Краснозерский, Октябрьская, 27

(383-57)-42-200; 41-987

Коченевский район

р. п. Коченево, ул. Октябрьская, 41

(383-51)-27-119; 231-30

Колыванский район

р. п. Колывань, ул. Революционный проспект, 40

(383-52)-52-688; 52-300

Куйбышевский район

ул. Куйбышева, 19

(383-62)-53-444; 52-000;

50-300

Барабинский район

ул. Ульяновская, 60

(383-61)-22-618; 23-255

Северный район

ул. Ленина, 19

(383-60)-21-490; 21-548

Здвинский район

ул. Мира, 16

(383-63)-21-539; 22-282; 41-000

Ордынский район

Р .п. Ордынское, ул. проспект Революции 20

(383-59)-23-739; 22-160

Доволенский район

с. Довольное, ул. Ленина, 117

(383-54)-20-007; 20-015

Кочковский район

с. Кочки, ул. Советская,11

(383-56)-22-888; 22-304

Татарский район

г. Татарск ул. Ленина, 55

(383-64)-21-666; 21-744

Усть-Таркский район

с. Усть-Тарка ул. Чапаева, 13

(383-72)-23-333; 22-500

Чистоозерный район

р. п. Чистоозерное ул. Победы, 8

(383-68)-91-140; 97-147

Чановский район

р. п. Чаны ул. Победы, 81

(383-67)-21-359; 23-011

Кыштовский район

с. Кыштовка ул. Советская, 2

(383-71)-21-649; 21-699

Венгеровский район

с. Венгерово ул. Ленина, 72

(383-69)-21-904; 21-609

Тогучинский район

г. Тогучин, ул. Садовая,20

(383-40)-21-800; 22-794; 21-950

Мошковский район

п. Мошково, ул. Советская 18.

(383-48)- 21-947; 21-004

Болотнинский район

г. Болотное, ул. Ленина, 3

(383-49)- 22-614; 22-650

Чулымский район

г. Чулым ул. Чулымская, 8

(383-50)-21-077, 21-654

Каргатский район

г. Каргат ул. Советская 181

(383-65)-22-550; 21-250

Убинский район

с. Убинское ул. Салтыкова 10

(383-66)-22-790; 21-274

Новосибирский район

г. Новосибирск, ул. Выставочная 15/3, к.402

(383)-308-02-01;

308-05-11

г. Новосибирск

г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 17

(383)-266-25-30; 218-37-97 (круглосуточно)

Кабели междугородние и международные

Чановский, Барабинский, Куйбышевский, Убинский, Каргатский, Чулымский, Коченевский, Колыванский, Болотненский, Мошковский, Новосибирский районы, г. Новосибирск

Коченевский р-н, р .п. Коченево, ул. Юбилейная, 8. Транспортный ЦТЭТ

(383-51)-248-92; 271-55-95; 8-913-924-34-93.
Круглосуточный номер: (38351)-244-21.

Кабели межрайонные областные

Новосибирская область

г. Новосибирск, ул. Якушева, 37

8-800-350-00-22 (круглосуточный, бесплатный);
(383)-219-4-555.


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