Погоня: Испугался полицейских и сбежал водитель Nisssan Sunni в Бердске

Погоня сотрудников ДПС за водителем иномарки произошла около 9 часов вечера 12 июня в Бердске. Видео с задержанием в «Курьер. Среда. Бердск» прислал его читатель.

Сегодня, 14 июня, исполняющий обязанности командира первого взвода 2-й роты первого батальона ГИБДД по Новосибирской области Евгений Бахарев рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что около 21:30 часов экипаж полка ДПС ГИБДД пытались остановить водителя Nissan Sunni в районе ул. Зеленой рощи в Бердске. Однако водитель не остановился. Полицейские решили «догнать» иномарку и выяснить, почему ее владелец пренебрег законным требованиям правоохранителей.

— Водителя задержали на ул. Лунной. В соответствии с федеральным законом сотрудники ДПС применили физическую силу и спецсредства в отношении владельца авто. Он ранее привлекался к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования. Мужчина был абсолютно трезв. Супруга владельца осталась в автомобиле, а мужчина пояснил, что не заметил, как его останавливают сотрудники ДПС, так как отвлекся на разговор с женой. Обратив внимание на погоню, он испугался и нажал на педаль газа, — рассказал о событиях 12 июня Евгений Бахарев.

На кадрах видео видно, что водитель не сопротивляется задержанию. Полицейские вручили владельцу иномарки протокол об административном правонарушении и уехали в отдел полиции Бердска.

Бердчанину придется заплатить 1000 рублей за неисполнение законных требований полицейских.

Автор видео читатель «Курьер. Среда. Бердск»

