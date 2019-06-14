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«Искитимцемент» организовал праздник для детей работников

В Международный день защиты детей состоялся праздник для ребят, родители которых трудятся в АО «Искитимцемент».

14.06.2019 Нет комментариев
 
«Искитимцемент» организовал праздник для детей работников
Началось празднование в ДК «Цементник». Мальчишек и девчонок пригласили на спектакль «Сказка о царе Горохе, царевне Несмеяне и волшебном щучьем слове». Эта оригинальная постановка – сценическая фантазия, созданная по одноименной пьесе Владислава Панфилова. Все роли исполнили юные актёры детского образцового театрального коллектива «Исток». В ходе представления зрители наблюдали за перевоспитанием ленивого Емели, они побывали в особой среде, полной чудес, волшебных метаморфоз, игры и озорства. Когда спектакль завершился, актеры пригласили детей вместе с родителями поучаствовать в веселой игровой программе. Для ребят постарше организовали мастер-класс по граффити.
Напомним, в рамках празднования 85-летия завода был объявлен конкурс рисунков среди детей работников предприятия, накануне Дня защиты детей подведены итоги. Победу в конкурсе «Завод вчера, сегодня, в будущем» одержала Дарья Чурина, а приза зрительских симпатий удостоена работа Арины Семендяевой. Юные художницы награждены дипломами и памятными призами, их рисунки перенесены на импровизированные «холсты» — пролеты бетонного забора возле музея истории завода в рамках мастер-класса по граффити.
В завершении праздника ребята поучаствовали в праздничном танцевальном флэшмобе. Всем вручены памятные подарки.
«Мероприятие подарило детям отличное настроение на все каникулы. Надеюсь, лето, которое началось с такого яркого праздника, запомнится ребятам интересными, радостными событиями, – комментирует генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – А рисунки, которые дети сегодня нарисовали на территории возле завода, будут укреплять чувство гордости за предприятие, на котором мы все трудимся».


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