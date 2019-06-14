16-летний студент погиб на военно-полевых сборах в Якутии

Следователи выясняют обстоятельства гибели 16-летнего студента. Он почувствовал себя плохо во время утренней зарядки на военно-полевых сборах в Мирнинском районе Якутии, сообщается на официальном сайте СК России по Республике Саха (Якутия).

«Проводится процессуальная проверка по факту смерти студента Мирнинского регионального технического колледжа на военно-полевых сборах в поселке Заря. 8 июня 2019 года во время утренней зарядки 16-летний студент колледжа почувствовал недомогание. Он был доставлен в больницу, где позже скончался», — сообщается в опубликованном сообщении.

Для выяснения причин смерти учащегося назначена судебно-медицинская экспертиза. Как сообщается, процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Источник: ТАСС