Отберут деньги у чиновников без доказательств их происхождения
Сейчас Генпрокуратура имеет право обращать в доход государства недвижимость, машины и ценные бумаги чиновников, если нет подтверждения законности их покупки, а их стоимость превышает официальный доход.
Минюст России готовит законопроект, который позволит изымать у госслужащих средства с банковских счетов, если они не смогут подтвердить, что получили эти деньги легально. О подготовке соответствующего проекта закона сообщила пресс-служба министерства. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Сейчас Генпрокуратура имеет право обращать в доход государства недвижимость, машины и ценные бумаги чиновников, если нет подтверждения законности их покупки, а их стоимость превышает официальный доход семьи госслужащего за предыдущие три года.
Новый законопроект разрабатывается Минюстом в рамках национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы. Он затронет «лиц, замещающих государственные и муниципальные должности», а также работающих в госкорпорациях, Центробанке, Пенсионном фонде и других организациях, сотрудники которых обязаны подавать декларации о доходах.
«Планируется установить механизм для обращения в доход денежных средств, полученных указанными лицами, обязанными отчитываться об их получении, в случае, если сумма указанных средств превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за установленный период и ими не представлены сведения, подтверждающие получение этих денежных средств на законном основании»,— говорится в пресс-релизе.
В марте Генпрокуратура сообщила, что направила в суды иски о взыскании в пользу государства имущества чиновников, купленного на нелегальные доходы. Всего надзорный орган требовал изъять имущества на 500 млн руб.
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