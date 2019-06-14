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Миллиарды на нацпроекты не помогают победить бедность и продлить жизнь

Неэффективно тратят деньги по нацпроектам в России. В ряде направлений средства используют «недопустимо медленно», считает Медведев.

14.06.2019 Фото: кремлин.ру Нет комментариев
 
Миллиарды на нацпроекты не помогают победить бедность и продлить жизнь

Дмитрий Медведев потребовал отчета

По данным Счетной палаты, за январь—март уровень расходов на нацпроекты составил 12,8% годового объема.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что в пятницу, 14 июня, он ожидает от Министерства финансов и ответственных исполнителей доклады о причинах неэффективного расходования средств по нацпроектам, передает ТАСС.

По словам Медведева, деньги из бюджета «используются недопустимо медленно» в ряде направлений, данная ситуация касается и нацпроектов. «Я жду доклады по этой теме, почему произошло, что сделано, чего не сделано», — сказал он.

В докладе Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за январь—март 2019 года говорится, что на реализацию нацпроектов за этот период направили 221 млрд руб., или 12,8% от годового объема.

Аудиторы обнаружили, что вообще не осуществлялось финансирование 37 из 75 федеральных проектов (входят в нацпроекты). При этом самый большой уровень исполнения расходов в первом квартале показали нацпроекты «Здравоохранение» (44,1%), «Наука» (20,6%), «Демография» (19,4%) и «Международная кооперация и экспорт» (19,3%).

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин позже говорил, что выполнение нацпроектов не помогает достичь национальных целей, к которым относятся снижение бедности, повышение продолжительности жизни, выход экономики на пятое место в мире и др.

Всего существует 13 нацпроектов, стоимость их реализации в 2019–2024 годах оценивают в 25,7 трлн руб., из которых 13,2 трлн руб. возьмет на себя федеральный бюджет. Кураторами проектов выступают вице-премьеры, а руководителями — министры.

Президент России Владимир Путин в мае заявил, что в финансировании отдельных нацпроектов замечены сбои, и посоветовал правительству «не впопыхах, не в спешке, а качественно закрывать «правовые долги», снять все финансовые вопросы» и устранить организационные пробелы.

Источник: РБК


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