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Свыше $500 млрд составляют золотовалютные запасы России

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Свыше $500 млрд составляют золотовалютные запасы России

На прошлой неделе международные запасы РФ увеличились на $7,5 млрд, или на 1,5%. Это произошло из-за положительной переоценки и покупки иностранной валюты.

14.06.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Свыше $500 млрд составляют золотовалютные запасы России

Золота много не бывает

Объем международных (золотовалютных) резервов РФ по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд, превысив уровень $500 млрд впервые с начала 2014 года, когда они составляли $510,5 млрд, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ.

На прошлой неделе они увеличились на $7,5 млрд, или на 1,5%. Это произошло преимущественно вследствие положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Росту резервов способствовало укрепление курсов резервных валют к доллару США и росту цен на золото до максимума за 14 месяцев на фоне усиления рисков замедления роста глобальной экономики, вызванного ухудшением отношений между США и Мексикой. В связи с усилением напряженности в торговых отношениях США с другими странами эксперты понизили свои прогнозы доходности американских государственных облигаций, пересмотрели прогноз темпов роста экономики Соединенных Штатов.

Совокупность факторов способствовала тому, что объем золотовалютных резервов РФ, которые включают высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоящие из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования, превысил символический уровень $500 млрд.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме в конце мая оценивала текущий уровень золотовалютных резервов как достаточный и комфортный.

«Несколько лет назад мы говорили, что считаем неким ориентиром по резервам $500 млрд, которые будут покрывать все возможные риски, учитывая и внешние факторы. Мы видим, что практически уже близки к этому уровню», — говорила председатель ЦБ.

В 2015 году Банк России сообщал о планах довести объем международных резервов до $500 млрд в течение 5-7 лет. При этом Набиуллина отмечала, что такой уровень резервов»очень комфортен» для российской экономики.

В 2018 году резервы увеличились на $35,8 млрд, до $468,5 млрд с $432,7 млрд, после роста в 2017 году на $55,0 млрд, в 2016 году — на $9,3 млрд, сокращения в 2015 году на $17,1 млрд и в 2014 году — на $124,1 млрд.

За пять с небольшим месяцев года рост резервов превысил $34 млрд.

На начало 2019 года в составе международных резервов доля активов, номинированных в долларах США составляла 22,7%, в евро — 31,7%, в китайских юанях — 14,2%, в фунтах стерлингов — 6,0%, в японских иенах — 4,0%. Доля золота в резервах составляет около 18%.

Источник: Интерфакс


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    скупаем злато про запас, а у народа хлеб да квас… :(

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