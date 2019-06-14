Больных детей «кретинами» и «идиотами» обозвала Малышева в эфире

Телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале назвала больных детей «кретинами».
В частности, телеведущая предложила обсудить тему «Откуда берутся дети-кретины», заявив, что термин «кретин» является медицинским и определяет «степень умственной отсталости». Кроме того, в заставке программы было написано «Мой ребенок – идиот».
Помимо этого, в ходе программы Малышева рассказывала о болезнях, которые могут вызвать слабоумие, приведя в пример гипотиреоз, галактоземию, фенилкетонурию.
Высказывание телеведущей вызвало резкую реакцию у общественных организаций. В частности, Ассоциация «Аутизм-регионы» посчитала недопустимым использование подобной лексики.
«Это является нарушением прав, унижением достоинства и актом вербального насилия над людьми с ментальными нарушениями. Ассоциация «Аутизм — Регионы» выступает против использования дискриминирующих терминов, которые обозначают человека с интеллектуальной недостаточностью», — говорится в заявлении организации в Facebook.
Ассоциация также опубликовала заявление главного детского психиатра Москвы, руководителя Отделения клинико-патогенетических проблем детской и подростковой психиатрии НМИЦ ПН имени Сербского, доктора медицинских наук Анны Портновой, которая подчеркнула, что термины «кретин» и «идиот» не являются медицинскими, а для обозначения степени умственной отсталости во всем мире используется другая терминология.
Малышева неоднократно попадала в различные скандалы, связанные с ее программой «Жить Здорово». Ее высказывания и исследования в эфире неоднократно становились причиной судебных исков к Первому каналу. Последний такой случай произошел в начале апреля после заявления Малышевой о том, что «не существует такой медицинской специальности, как остеопатия». Это вызвало резкую критику врачей этой специальности, которые и подали иски.
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По-моему, Малышева уже давно «не в себе». Но наше телевидение таких обожает.
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После песни мошонки, в десять утра в детское время, её больше не смотрим, чтобы не травмировать психику детей! https://www.youtube.com/watch?v=6K-vPyWQglQ
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странно, что до того, чтобы не смотреть это, вам понадобилось досмотреть аж до песни мошонки…
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зазвездившаяся хамоватая докторица. И ведь землячка, что обидно.
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НВР: Потому, что у неё основной бизнес в сша! А здесь она куражится «для души»!
Ещё один пример оборзевшей персоны, оторвавшейся от своих корней!
Всегда удивляло: живут в России армяне — любят свою Армению, грузины — Грузию, азербайджанцы — Азербайджан! Никто в родину мусором не швыряет! Но, как только наш человек вырвется «за бугор», тут же начинает лить помои на Россию-Матушку и народ! Примеров — море! Да та же Максакова, тот же Степанов со Степановой, тот же Родченков.
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ЭТО-НЕ программа» здоровье»,где подсказывали как поступать с возникшим недугом…Это ЧИСТО коммерческая программка!!!Где цель,сбагрить как можно больше «чудесных диет»и т.д.Это-ПРОСТО ШОУ!!!!
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