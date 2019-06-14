Больных детей «кретинами» и «идиотами» обозвала Малышева в эфире

Телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале назвала больных детей «кретинами».

В частности, телеведущая предложила обсудить тему «Откуда берутся дети-кретины», заявив, что термин «кретин» является медицинским и определяет «степень умственной отсталости». Кроме того, в заставке программы было написано «Мой ребенок – идиот».

Помимо этого, в ходе программы Малышева рассказывала о болезнях, которые могут вызвать слабоумие, приведя в пример гипотиреоз, галактоземию, фенилкетонурию.

Высказывание телеведущей вызвало резкую реакцию у общественных организаций. В частности, Ассоциация «Аутизм-регионы» посчитала недопустимым использование подобной лексики.

«Это является нарушением прав, унижением достоинства и актом вербального насилия над людьми с ментальными нарушениями. Ассоциация «Аутизм — Регионы» выступает против использования дискриминирующих терминов, которые обозначают человека с интеллектуальной недостаточностью», — говорится в заявлении организации в Facebook.

Ассоциация также опубликовала заявление главного детского психиатра Москвы, руководителя Отделения клинико-патогенетических проблем детской и подростковой психиатрии НМИЦ ПН имени Сербского, доктора медицинских наук Анны Портновой, которая подчеркнула, что термины «кретин» и «идиот» не являются медицинскими, а для обозначения степени умственной отсталости во всем мире используется другая терминология.



Малышева неоднократно попадала в различные скандалы, связанные с ее программой «Жить Здорово». Ее высказывания и исследования в эфире неоднократно становились причиной судебных исков к Первому каналу. Последний такой случай произошел в начале апреля после заявления Малышевой о том, что «не существует такой медицинской специальности, как остеопатия». Это вызвало резкую критику врачей этой специальности, которые и подали иски.

Источник: РИА Новости