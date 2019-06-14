Воруют электричество? После бури провис кабель от площадки БРЗ

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-Вопрос к энергетикам. Вот уже много лет с крыши дома по ул. Вокзальной, 52 (последний подъезд) протянут электрический кабель, уходящий на территорию новой площадки радиозавода. Уже и забыли о нём, но сегодня после бури он переместился и провис. Понятно, что электричество идёт не на дом. Не банальное ли это воровство и знает ли об этом соответствующая служба?