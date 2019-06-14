КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю
Продам студию, Алена 8-913-701-2341
Продам 2-х комнатную, 8-913-939-6738
Продам 1-ю
Продам студию, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Жалобы выслушает полковник СКР на выездном приеме в Бердске

Колеса и бутылки поднимают со дна пляжей водолазы в Бердске

Причиной мигрени и кривой осанки могут быть больные зубы

Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Погоня: Испугался полицейских и сбежал водитель Nisssan Sunni в Бердске

Отберут деньги у чиновников без доказательств их происхождения

Бесплатные объявления Бердска и Искитима

16-летний студент погиб на военно-полевых сборах в Якутии

Залез на дерево за кошкой на высоту 14 м и не смог спуститься житель Бердска

Свыше $500 млрд составляют золотовалютные запасы России

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Отчитаться об эффекте дренажа по осушению города потребовали от чиновников депутаты Бердска

Народные избранники беспокоятся, что из-за большого количества снега зимой снова поднимется подземная река и вода появится в подвалах частных домов.

14.06.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Отчитаться об эффекте дренажа по осушению города потребовали от чиновников депутаты Бердска

Строить дренажную систему начали в 2018 году

Подходит к концу строительство лучевой дренажной системы в Бердске. По замыслу чиновников и строителей, система должна спасти подвалы частных домов от подтопления грунтовыми водами. Колодцы установлены на ул. Рогачева и Березовой, ул. Толбухина, ул. Искитимской, ул. Мира и Красноармейской.

Работы по водопонижению проводились в два этапа в 2018 и 2019 годах. Деньги на дренаж пришли из области и Минприроды, рассказал на встрече с депутатами директор УКСа Антон Антонов.

-Рассматривали или нет вопрос об эффекте дренажной системы ? — поинтересовался депутат Владимир Голубев 11 июня на комитете по промышленности горсовета Бердска.

Новый директор УКСа заверил — эффект есть.

— Если проехать по улице Красноармейской, то можно заметить, что люди не выкачивают воду из подвалов. Жители по ул. Водосточной не страдают от грунтовых вод. Каждую неделю мы обследуем понижение вод. В среднем 10 сантиметров воды упало. «Новосибирск- Геоманиторинг» мониторит уровень воды вместе с нами.

— В том году снега было больше в два раза, этой зимой его будет тоже немало.Мы должны получить авторитетное мнение профессионалов, обратиться в госэкспертизу, — высказался депутат Владимир Захаров.

Коллеги предложили направить письмо в компетентную службу с просьбой подробно описать эффект от системы лучевого дренажа в Бердске. Это нужно для того, чтобы понять: не зря ли потратили 85 млн рублей на систему водопонижения.

Народный избранник поинтересовался, что станет с территорией, которая спрятана за строительными заборами.

— На ул. Красноармейской компания восстановит дорожное полотно, кроме того все разрушенное благоустройство «Виогем» восстановит за свой счет. Это прописано в контракте. Есть жалобы. Например, на песок, который сдвинули трактором. Кто-то просит подсыпать дорогу. После себя они все уберут, — заверил Антон Владимирович.

Стоит отметить, что и бердчане, чьи дома и огороды последние несколько лет страдали от подземной воды, почувствовали эффект. Это произошло в том числе и потому, что белгородская компания «Виогем», дорожа репутацией, за свой счет сделала дополнительные лучи в тех направлениях, где особенно топит.

Специалисты компании по просьбе чиновников разобрали колодцы и пробурили дополнительные горизонтальные скважины вдоль ул. Искитимской. На строительную часть колодцев, выполненных по проекту, существует 5-летняя гарантия.

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров отмечал, что территория потенциального затопления составляет 50 гектаров. И, вероятно, в скором времени придется расширять дренажную систему, устанавливать колодцы в других местах. Иначе с грунтовыми водами, на которых стоит полгорода, просто не справиться. Вода начала появляться на улицах Фрунзе и Новой.

Как работает дренажная система

Железобетонный колодец диаметром 4 метра погрузили в землю на глубину до 7 метров, сделали бетонное основание, создав герметичность. Из колодца пробурены 80-метровые скважины.

Перфорированная полиэтиленовая труба покрыта полимерным материалом, чтобы не пропускать грунт — только воду. Трубы установлены под небольшим уклоном, чтобы вода стекала самотеком в колодец. А там стоят насосы. Вода поднимается до определенного уровня, насос автоматически срабатывает — откачивает воду в ливневку. И так постоянно. Каждый дренажный колодец снабжен двумя насосами, третий — резервный.

Колодцы полностью автономны. В них есть обогреватели, которые способны работать даже в морозы, не позволяя замерзать воде. Дренажная система будет выполнять свои функции круглый год, даже зимой.
Колодцы снабжены вентиляционной системой. Рядом установлены шкафы с GSM-датчиками, которые будут передавать информацию в случае аварии обслуживающей организации. Сейчас решается вопрос, какому предприятию отдадут на баланс дренажные колодцы, чтобы их эксплуатировать. В ближайшее время на уровне заместителя главы администрации Владимира Захарова вопрос будет решен.
Подрядчику осталось только засыпать колодцы и соорудить сверху газон. Когда уберут заборы, люди увидят небольшую насыпь, канализационный люк, шкаф управления и две вентиляционные трубы.

Справка

Аукцион на строительство пяти осушительных колодцев выиграла белгородская компания «Виогем». Работы начались в 2018 году. Стоимость установки дренажной системы — 85 млн рублей. Контракт заканчивается 30 июня 2019-го. В зону подтопления грунтовыми водами, около 50 га, попали порядка 400 домовладений в частном секторе Бердска.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Весь сюжет: Дренаж и обрушение

Последние новости:
Жалобы выслушает полковник СКР на выездном приеме в Бердске Колеса и бутылки поднимают со дна пляжей водолазы в Бердске Причиной мигрени и кривой осанки могут быть больные зубы

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый котёл Rinnai от 27 900 руб!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика