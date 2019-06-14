Отчитаться об эффекте дренажа по осушению города потребовали от чиновников депутаты Бердска

Подходит к концу строительство лучевой дренажной системы в Бердске. По замыслу чиновников и строителей, система должна спасти подвалы частных домов от подтопления грунтовыми водами. Колодцы установлены на ул. Рогачева и Березовой, ул. Толбухина, ул. Искитимской, ул. Мира и Красноармейской.

Работы по водопонижению проводились в два этапа в 2018 и 2019 годах. Деньги на дренаж пришли из области и Минприроды, рассказал на встрече с депутатами директор УКСа Антон Антонов.

-Рассматривали или нет вопрос об эффекте дренажной системы ? — поинтересовался депутат Владимир Голубев 11 июня на комитете по промышленности горсовета Бердска.

Новый директор УКСа заверил — эффект есть.

— Если проехать по улице Красноармейской, то можно заметить, что люди не выкачивают воду из подвалов. Жители по ул. Водосточной не страдают от грунтовых вод. Каждую неделю мы обследуем понижение вод. В среднем 10 сантиметров воды упало. «Новосибирск- Геоманиторинг» мониторит уровень воды вместе с нами.

— В том году снега было больше в два раза, этой зимой его будет тоже немало.Мы должны получить авторитетное мнение профессионалов, обратиться в госэкспертизу, — высказался депутат Владимир Захаров.

Коллеги предложили направить письмо в компетентную службу с просьбой подробно описать эффект от системы лучевого дренажа в Бердске. Это нужно для того, чтобы понять: не зря ли потратили 85 млн рублей на систему водопонижения.

Народный избранник поинтересовался, что станет с территорией, которая спрятана за строительными заборами.

— На ул. Красноармейской компания восстановит дорожное полотно, кроме того все разрушенное благоустройство «Виогем» восстановит за свой счет. Это прописано в контракте. Есть жалобы. Например, на песок, который сдвинули трактором. Кто-то просит подсыпать дорогу. После себя они все уберут, — заверил Антон Владимирович.

Стоит отметить, что и бердчане, чьи дома и огороды последние несколько лет страдали от подземной воды, почувствовали эффект. Это произошло в том числе и потому, что белгородская компания «Виогем», дорожа репутацией, за свой счет сделала дополнительные лучи в тех направлениях, где особенно топит.

Специалисты компании по просьбе чиновников разобрали колодцы и пробурили дополнительные горизонтальные скважины вдоль ул. Искитимской. На строительную часть колодцев, выполненных по проекту, существует 5-летняя гарантия.

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров отмечал, что территория потенциального затопления составляет 50 гектаров. И, вероятно, в скором времени придется расширять дренажную систему, устанавливать колодцы в других местах. Иначе с грунтовыми водами, на которых стоит полгорода, просто не справиться. Вода начала появляться на улицах Фрунзе и Новой.

Как работает дренажная система

Железобетонный колодец диаметром 4 метра погрузили в землю на глубину до 7 метров, сделали бетонное основание, создав герметичность. Из колодца пробурены 80-метровые скважины.

Перфорированная полиэтиленовая труба покрыта полимерным материалом, чтобы не пропускать грунт — только воду. Трубы установлены под небольшим уклоном, чтобы вода стекала самотеком в колодец. А там стоят насосы. Вода поднимается до определенного уровня, насос автоматически срабатывает — откачивает воду в ливневку. И так постоянно. Каждый дренажный колодец снабжен двумя насосами, третий — резервный.

Колодцы полностью автономны. В них есть обогреватели, которые способны работать даже в морозы, не позволяя замерзать воде. Дренажная система будет выполнять свои функции круглый год, даже зимой.

Колодцы снабжены вентиляционной системой. Рядом установлены шкафы с GSM-датчиками, которые будут передавать информацию в случае аварии обслуживающей организации. Сейчас решается вопрос, какому предприятию отдадут на баланс дренажные колодцы, чтобы их эксплуатировать. В ближайшее время на уровне заместителя главы администрации Владимира Захарова вопрос будет решен.

Подрядчику осталось только засыпать колодцы и соорудить сверху газон. Когда уберут заборы, люди увидят небольшую насыпь, канализационный люк, шкаф управления и две вентиляционные трубы.

Справка

Аукцион на строительство пяти осушительных колодцев выиграла белгородская компания «Виогем». Работы начались в 2018 году. Стоимость установки дренажной системы — 85 млн рублей. Контракт заканчивается 30 июня 2019-го. В зону подтопления грунтовыми водами, около 50 га, попали порядка 400 домовладений в частном секторе Бердска.