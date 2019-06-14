Скончался водитель перевернувшейся в кювет TagAZ в Новосибирской области

В Мошковском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в пятницу в управлении МВД по Новосибирской области.

13 июня водитель 1955 года рождения, управляя автомобилем «ТагАЗ», двигался по автодороге из села Орск в сторону поселка Смоленский. В 12.00 на 6-м километре, не справившись с управлением, он совершил опрокидывание в правый по ходу движения кювет. В результате ДТП от полученных травм мужчина скончался на месте.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.