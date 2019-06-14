Путин уволил двух генералов за скандальное «дело Голунова»

Владимир Путин освободил от должностей начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО столичного ГУ МВД Андрея Пучкова после скандала с задержанием журналиста Ивана Голунова, сообщается на сайте Кремля.

Голунова задержали 6 июня. По данным правоохранителей, при досмотре у корреспондента обнаружили пять свертков с мефедроном. Запрещенные вещества нашли также в его квартире. По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили.

Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании журналиста. О контроле за делом сообщили также Генпрокуратура и помощник президента Антон Кобяков.

В МВД опровергли информацию СМИ о том, что при допросе полицейские избили корреспондента. Обследование в больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, не выявило переломов ребер и сотрясения мозга, подозрение на которые возникло у врачей скорой.

Сначала по решению суда Голунова отправили под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.

11 июня с Голунова сняли все обвинения по делу о покушении на сбыт наркотиков в связи с недоказанностью его участия. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев попросил Владимира Путина отстранить от должностей начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».