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Фото: Радуга окружила Бердск после урагана

После бури.

14.06.2019 Нет комментариев
 
В группу «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети ВКонтакте написал Дима Юрчук:

После бури.

Фото: Радуга окружила Бердск после урагана Фото: Радуга окружила Бердск после урагана Фото: Радуга окружила Бердск после урагана Фото: Радуга окружила Бердск после урагана Фото: Радуга окружила Бердск после урагана


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