Свечи зажгут в день начала войны в Бердске

22 июня в 12:00 часов на мемориале Славы в честь подвига бердчан в годы Великой Отечественной войны состоится возложение венков и цветов к Вечному огню.

-В 21:00 приглашаем всех желающих на интерактивную выставку ретро-бронетехники и вооружения Красной, Советской и Российской армий, — рассказали в отделе культуры Бердска.

В 22:00 пройдет традиционная акция «Свеча Памяти». Во время акции все желающие смогут зажечь свои свечи и выложить из них слово «помним» в память обо всех не вернувшихся с войны.

По окончании акции «Свеча Памяти», будет организовано движение автобуса №7 и маршрутных такси № 13 и 17 от мемориала Славы до конечных остановок маршрутов. Отправка маршрутов в 22:30.