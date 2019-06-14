КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю
Продам студию, Алена 8-913-701-2341
Продам 2-х комнатную, 8-913-939-6738
Продам 1-ю
Продам студию, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Жалобы выслушает полковник СКР на выездном приеме в Бердске

Колеса и бутылки поднимают со дна пляжей водолазы в Бердске

Причиной мигрени и кривой осанки могут быть больные зубы

Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Погоня: Испугался полицейских и сбежал водитель Nisssan Sunni в Бердске

Отберут деньги у чиновников без доказательств их происхождения

Бесплатные объявления Бердска и Искитима

16-летний студент погиб на военно-полевых сборах в Якутии

Залез на дерево за кошкой на высоту 14 м и не смог спуститься житель Бердска

Свыше $500 млрд составляют золотовалютные запасы России

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Свечи зажгут в день начала войны в Бердске

После традиционной акции «Свеча памяти» 22 июня бердчан развезут автобусы и маршрутки.(ПРОГРАММА)

14.06.2019 Фото: Отдела культуры Бердска Нет комментариев
 
Свечи зажгут в день начала войны в Бердске

22 июня в Бердске на Мемориале Славы пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби

22 июня в 12:00 часов на мемориале Славы в честь подвига бердчан в годы Великой Отечественной войны состоится возложение венков и цветов к Вечному огню.

-В 21:00 приглашаем всех желающих на интерактивную выставку ретро-бронетехники и вооружения Красной, Советской и Российской армий, — рассказали в отделе культуры Бердска.

В 22:00 пройдет традиционная акция «Свеча Памяти». Во время акции все желающие смогут зажечь свои свечи и выложить из них слово «помним» в память обо всех не вернувшихся с войны.

По окончании акции «Свеча Памяти», будет организовано движение автобуса №7 и маршрутных такси № 13 и 17 от мемориала Славы до конечных остановок маршрутов. Отправка маршрутов в 22:30.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Жалобы выслушает полковник СКР на выездном приеме в Бердске Колеса и бутылки поднимают со дна пляжей водолазы в Бердске Причиной мигрени и кривой осанки могут быть больные зубы

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый котёл Rinnai от 27 900 руб!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика