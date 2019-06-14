100 баллов по химии набрала на ЕГЭ выпускница школы №1 Бердска

В последнее время наибольшей популярностью среди выпускников школ города Бердска становится выбор экзаменов естественно-научного цикла. Связано это в первую очередь с тем, что многие выпускники собираются продолжить учебу на факультетах естественных наук химико-биологических отделений ведущих вузов России. Примечательно, что практически ежегодно по предмету «Химия» копилка бердских 100 балльников пополняется новыми достижениями.
Так, в этом году ученица школы №1 Кошечкина Мария подарила бердчанам первые 100 баллов по химии, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.
Мария на протяжении нескольких лет не только показывала отличные знания по всем предметам, но и являлась постоянным участником и призером муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии, турниров по химии. В рамках внеурочной занятости Мария отстаивала честь школы вместе с одноклассниками в легкоатлетической эстафете, посвященной Победе в Великой Отечественной войне (в составе команды стала Победительницей) и неоднократно становилась победительницей школьных интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?».
Учитель, подготовивший выпускницу, – учитель химии высшей квалификационной категории школы №1 Наталья Тупикова, педагогический стаж которой составляет 31 год, награждена нагрудным знаком «Почётный работник общего образования».
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