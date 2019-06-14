Полный рюкзак золота изъяли из Toyota Nadia в Якутии

Сотрудники УФСБ республики Саха (Якутия) в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Нерюнгринском районе изъяли промышленное золото стоимостью более 18 млн рублей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия).

«В ходе проведения сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) оперативно-розыскных мероприятий в районе поселка Беркакит Нерюнгринского района была остановлена автомашина марки Toyota Nadia. У пассажира в рюкзаке обнаружено и изъято золото в виде слитков в количестве 7 штук, весом свыше 6,7 кг. Согласно котировке Центрального банка Российской Федерации, стоимость золота составляет около 18,5 млн рублей, что является крупным размером», — сообщает ведомство.

В ведомстве добавили, что в отношении задержанного лица возбудили уголовное дело за незаконное хранение и перевозку золота. По данным следствия, нарушитель хотел вывезти драгоценный металл за пределы Якутии, чтобы незаконно продать.

Источник: ТАСС