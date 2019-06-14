Из-за ошибки чиновников умирает строительство жилья в Бердске

Власть Бердска признала ошибку 6-летней давности. И сейчас пытается ее исправить, чтобы не навредить застройщику и учесть мнение бердчан.

На участке в районе ул. Салаирской в Южном микрорайоне планируется построить девятиэтажные дома. Но из-за допущенных в прошлом нарушений градостроительного законодательства со стороны чиновников пока стройка «зависла». И в этом нет вины застройщика. Компания «СтройРегионСервис» еще в 2013 году добросовестно приобрела на аукционе землю (платит аренду каждый год, вложила миллионы в подготовку площадки под строительство, провела через весь город кабель 10 кВ, прокладывает напорную канализацию от Микрорайона до КНС-6). Площадка СРС площадью 7,7 га, примыкает к микрорайону Космическому.

— Но администрация допустила нарушение в процедуре изменения зонирования земли. Провели публичные слушания в 2013 году не в те сроки, которые положены — раньше положенного времени. В связи с этим сейчас мы проводим повторно эту процедуру. 11 июня 2019 года публичные слушания касались как раз этой территории, — рассказал начальник управления градостроительства мэрии Бердска Федор Каравайцев.

Публичные слушания учитывают мнение населения. Но оно может быть субъективным. Если человеку просто не нравится соседство с многоэтажными домами — это не является поводом отобрать у застройщика площадку. Аргументы для этого должны быть очень вескими, основанными на реальных нарушении существующего законодательства.

— Простое «не хочу» во внимание не принимается. Развитие все равно идет. Строительство должно развиваться. Вместе с тем, в Южном уже сложилось свое землепользование и их негодование по поводу высотных домов тоже можно понять. Но просто административным решением взять и остановить стройку мы не можем. Есть юридическая процедура, которую необходимо соблюсти, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Каравайцев.

С объяснения сути публичных слушаний начальник управления градостроительства начал собрание вечером 11 июня. Конференц-зал бердской администрации был полон. Пришли как сторонники, так и противники застройки

Автор видео Анастасия Солодкова



Предсказывать, как будут развиваться события, начальник градостроительного управления не берется. Может быть, примут решение о снижении этажности, может, предоставят застройщику новую площадку (но для компенсации «СтройРегионСервису» потраченных средств и упущенной выгоды потребуются колоссальные деньги из городского бюджета), не исключено, что оставят все как есть, как предусмотрено генпланом развития города — строительство нового микрорайона высоток. Это тема переговоров и компромиссов, считает Федор Каравайцев.

Такого же мнения придерживается и мэр Бердска Евгений Шестернин.

— В протокол сегодняшних публичных слушаний внесли пункт о создании рабочей группы, которая будет формировать предложения для сессии депутатов по данному участку. Самый оптимальный вариант — найти золотую середину между потребностями и возможностями. С учетом интересов людей — и жителей Южного, и работников «СтройРегионСервиса», — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Шестернин по окончании публичных слушаний.

Во время собрания звучала озабоченность: если стройку запретят, более 400 сотрудников СРС останутся без работы. Участники публичных слушаний заявили, что в Бердске нет места для жилого строительства, а город, между тем, должен расти и развиваться, в том числе за счет возведения современных микрорайонов. Мэр подтвердил, что площадок для строительства жилья в городе нет, есть только возможность уплотнять и изменять существующую застройку. В том числе сносить частный сектор в центре Бердска и так называемую «фергану».

Автор видео Анастасия Солодкова



Главное, что волновало противников многоэтажного строительства, это ветхость канализационных труб, проходящих возле частных домов в Южном микрорайоне, и вероятность подъема грунтовых вод при застройке участка высотками. На все вопросы «южан» ответил директор компании «СтройРегионСервис» Владимир Постников.

— Все мы понимаем, что сложилась очень сложная ситуация в нашем городе по всем магистральным сетям. У города нет денег на замену всех труб. А это даже не десятки, а сотни миллионов рублей. И мы все прекрасно знаем, что коммуникации надо менять. Вспомним коммунальные аварии на ул. Рогачева в 2017 году, прошлогоднюю на ул. Ушакова. Поэтому мы ответственно подходим к этому вопросу. И сети, которые входят в «пятно» застройки, мы переложили за счет собственных средств новыми материалами и по современным технологиям, — ответил Владимир Александрович.

По его словам, проект по прокладке отдельной нитки напорной канализации от стройплощадки до КНС-6 согласован с Комбинатом бытовых услуг и городским управлением ЖКХ.

— Здесь также хочу отметить, что работы выполняются за счет собственных «СтройРегионСервиса» и силами специализированной организации СУ-40. В районе врезки в существующую канализацию у дома №28 на ул. Рогачева нами выполнена замена существующих труб диаметром 300 мм на 500 мм, что увеличило пропускную способность коллектора, — аргументировал Постников.

Глава Бердска тоже подчеркнул, что замена коммуникаций лежит на плечах застройщика. А в ответ на сомнения жителей Южного заявил, что город обязательно вкладывает и будет вкладывать деньги в модернизацию сетей.

Автор видео Анастасия Солодкова



Касаясь темы грунтовых вод Постников заявил, что еще до начала строительства «СтройРегионСервис» с помощью специалистов компании «Керн» взял пробы грунта в семи скважинах для исследования подводных течений. Уровень воды оказался на глубине более 4 метров. Кроме того, застройщик заключает договор на гидрологические исследования.

— Все мероприятия по понижению уровня грунтовых вод при подтверждении или рекомендациях данной организации будет выполнен. Если возникнет необходимость. Также, как город в настоящее время строит систему лучевого дренажа для отвода грунтовых вод в ливневую канализацию, — пояснил директор СРС.

Он обратил внимание на разработку проектной документации по внутриквартальной ливневой канализации с врезкой в магистральную трубу в районе ГСК «Орбита»:

— Таким образом планируем всю весеннюю паводковую и ливневую воду собирать в ливневку не только с нашего земельного участка, но и со стороны улиц Лунной и Звездной, тем самым еще понизив уровень грунтовых вод.

Депутат Елена Белова, признав вину в том числе горсовета, за перевод земли для передачу в аренду «СтройРегионСерсису» в зону многоэтажной застройки, предложила поискать равнозначный участок.

— Чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Я за многоэтажную застройку. Но застройщику придется компенсировать огромные деньги из бюджета, если сейчас ему откажем в строительстве. Давайте посмотрим вариант предоставления другого участка, — обратилась Елена Викторовна к главе города.

Автор видео Анастасия Солодкова



Евгений Шестернин не был против, но заявил, что предоставить другой участок земли без аукциона власть вправе только по решению суда. Но это очень длительная процедура, которая не устроит ни одну из сторон. Поэтому мэр предложил все-таки договариваться.

Автор видео Анастасия Солодкова



СРС более 20 лет строит дома в Бердске. В том числе и для переселенцев из аварийного жилья. Микрорайон Космический можно считать образчиком комплексной жилой застройки. В подготовку стройплощадки у ул. Салаирской «СтройРегионСервис» уже вложил 150 млн рублей. Компания добросовестно платит налоги, считается лучшей в сфере строительства в Бердске. Об этом тоже говорили сторонники многоэтажной застройки на публичных слушаниях.

— Из-за того, что у кого-то на куст малины упадет тень от высотки, нужно такую кашу заваривать, гробить успешный бизнес? — высказывались люди в конференц-зале мэрии.

Получив ответы на поставленные заранее вопросы, пришедшие на публичные слушания «южане» начали интересоваться дорогами, проездами, инсоляцией, парковками будущего высотного микрорайона, который вырастет по соседству с частным сектором. Руководство «СтройРегионСервиса» на все дали ответ: все до мельчайших деталей учтено в проекте застройки. И вряд ли компания согласится менять этажность в сторону уменьшения из-за того, что у кого-то изменится вид из окна. Постников провел параллель: вы заплатили за «Мерседес», а вам через какое-то время отдали «Жигули».

Жители Южного, заявляя об отсутствии плюсов от возведения рядом высотных домов, согласны на 3-этажки. Но мощности СРС запроектировал и провел из расчета на 9-этажные дома. Но «южане» откровенно сказали, что «коммерческие риски» строительного бизнеса их не интересуют.

Автор видео Анастасия Солодкова



Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в городе фактически не осталось участков под жилую застройку.

— Если говорить о строительстве, то площадок у нас мало. Но мы решаем этот вопрос в том числе по программе расселения ветхого и аварийного жилья. Мы сносим старые дома, получаем деньги, на которые покупаем квартиры в новостройках. Это по сути программа развития уже застроенных территорий — идет обновление старого жилого фонда. Но так называемых чистых площадок под застройку у нас практически нет, — оценил Каравайцев.

При том, что новая застройка предполагает комплексное развитие территорий — сооружение коммунальной и транспортной инфраструктуры. Только при этом условии, по словам начальника управления градостроительства, можно говорить о полноценном развитии всего города.

Иначе Бердск будет только стареть и превращаться в заштатный провинциальный населенный пункт. Нельзя сбрасывать со счетов значимость для городской экономики строительной отрасли. Строительный бизнес — это тысячи рабочих мест и зарплаты, это отчисление налогов в местный бюджет и заметное преображение города, это привлечение инвестиций и иногородних, которые покупают жилье в новостройках Бердска. Это и создание новых предприятий.

Не секрет, что строительство тянет за собой смежные отрасли — транспорт и машиностроение, строительные и отделочные материалы, кабели, деревообработку. Научно доказано: когда стройки останавливаются, город перестает развиваться, падает экономика и благосостояние людей. Строительство — это локомотив экономики, в котором занято до 40% бизнеса.

Между тем, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», бердская власть за последние 4 года не выделила строителям ни одной площадки, не прошло ни одного аукциона.

Напомним, что Бердск является дотационным городом, поэтому стагнация в строительной отрасли больно отразится на городском бюджете — не дополучит средств социалка. По оценке строителей, бердская власть не уделяет достаточно внимания очень важной экономической составляющей — строительству. И идет на поводу у противников жилой застройки, которые шантажируют чиновников акциями протеста и обращением к президенту.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 18 мая жители Южного микрорайона вышли на пикет против строительства многоквартирных домов по соседству, несмотря на то, что чиновники пошли на компромисс и оставили место под парк.