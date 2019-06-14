Из-за ошибки чиновников умирает строительство жилья в Бердске
Через 6 лет после выделения земли застройщику жители Южного начали протестовать против строительства 9-этажек. «СтройРегионСервис» вложил в стройплощадку 150 млн рублей. Теперь власть ищет компромисс.(ВИДЕО)
Конференц-зал мэрии Бердска на публичных слушаниях был полон. строители и депутаты ответили на вопросы
Власть Бердска признала ошибку 6-летней давности. И сейчас пытается ее исправить, чтобы не навредить застройщику и учесть мнение бердчан.
На участке в районе ул. Салаирской в Южном микрорайоне планируется построить девятиэтажные дома. Но из-за допущенных в прошлом нарушений градостроительного законодательства со стороны чиновников пока стройка «зависла». И в этом нет вины застройщика. Компания «СтройРегионСервис» еще в 2013 году добросовестно приобрела на аукционе землю (платит аренду каждый год, вложила миллионы в подготовку площадки под строительство, провела через весь город кабель 10 кВ, прокладывает напорную канализацию от Микрорайона до КНС-6). Площадка СРС площадью 7,7 га, примыкает к микрорайону Космическому.
— Но администрация допустила нарушение в процедуре изменения зонирования земли. Провели публичные слушания в 2013 году не в те сроки, которые положены — раньше положенного времени. В связи с этим сейчас мы проводим повторно эту процедуру. 11 июня 2019 года публичные слушания касались как раз этой территории, — рассказал начальник управления градостроительства мэрии Бердска Федор Каравайцев.
Публичные слушания учитывают мнение населения. Но оно может быть субъективным. Если человеку просто не нравится соседство с многоэтажными домами — это не является поводом отобрать у застройщика площадку. Аргументы для этого должны быть очень вескими, основанными на реальных нарушении существующего законодательства.
— Простое «не хочу» во внимание не принимается. Развитие все равно идет. Строительство должно развиваться. Вместе с тем, в Южном уже сложилось свое землепользование и их негодование по поводу высотных домов тоже можно понять. Но просто административным решением взять и остановить стройку мы не можем. Есть юридическая процедура, которую необходимо соблюсти, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Каравайцев.
С объяснения сути публичных слушаний начальник управления градостроительства начал собрание вечером 11 июня. Конференц-зал бердской администрации был полон. Пришли как сторонники, так и противники застройки
Автор видео Анастасия Солодкова
Предсказывать, как будут развиваться события, начальник градостроительного управления не берется. Может быть, примут решение о снижении этажности, может, предоставят застройщику новую площадку (но для компенсации «СтройРегионСервису» потраченных средств и упущенной выгоды потребуются колоссальные деньги из городского бюджета), не исключено, что оставят все как есть, как предусмотрено генпланом развития города — строительство нового микрорайона высоток. Это тема переговоров и компромиссов, считает Федор Каравайцев.
Такого же мнения придерживается и мэр Бердска Евгений Шестернин.
— В протокол сегодняшних публичных слушаний внесли пункт о создании рабочей группы, которая будет формировать предложения для сессии депутатов по данному участку. Самый оптимальный вариант — найти золотую середину между потребностями и возможностями. С учетом интересов людей — и жителей Южного, и работников «СтройРегионСервиса», — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Шестернин по окончании публичных слушаний.
Во время собрания звучала озабоченность: если стройку запретят, более 400 сотрудников СРС останутся без работы. Участники публичных слушаний заявили, что в Бердске нет места для жилого строительства, а город, между тем, должен расти и развиваться, в том числе за счет возведения современных микрорайонов. Мэр подтвердил, что площадок для строительства жилья в городе нет, есть только возможность уплотнять и изменять существующую застройку. В том числе сносить частный сектор в центре Бердска и так называемую «фергану».
Автор видео Анастасия Солодкова
Главное, что волновало противников многоэтажного строительства, это ветхость канализационных труб, проходящих возле частных домов в Южном микрорайоне, и вероятность подъема грунтовых вод при застройке участка высотками. На все вопросы «южан» ответил директор компании «СтройРегионСервис» Владимир Постников.
— Все мы понимаем, что сложилась очень сложная ситуация в нашем городе по всем магистральным сетям. У города нет денег на замену всех труб. А это даже не десятки, а сотни миллионов рублей. И мы все прекрасно знаем, что коммуникации надо менять. Вспомним коммунальные аварии на ул. Рогачева в 2017 году, прошлогоднюю на ул. Ушакова. Поэтому мы ответственно подходим к этому вопросу. И сети, которые входят в «пятно» застройки, мы переложили за счет собственных средств новыми материалами и по современным технологиям, — ответил Владимир Александрович.
По его словам, проект по прокладке отдельной нитки напорной канализации от стройплощадки до КНС-6 согласован с Комбинатом бытовых услуг и городским управлением ЖКХ.
— Здесь также хочу отметить, что работы выполняются за счет собственных «СтройРегионСервиса» и силами специализированной организации СУ-40. В районе врезки в существующую канализацию у дома №28 на ул. Рогачева нами выполнена замена существующих труб диаметром 300 мм на 500 мм, что увеличило пропускную способность коллектора, — аргументировал Постников.
Глава Бердска тоже подчеркнул, что замена коммуникаций лежит на плечах застройщика. А в ответ на сомнения жителей Южного заявил, что город обязательно вкладывает и будет вкладывать деньги в модернизацию сетей.
Автор видео Анастасия Солодкова
Касаясь темы грунтовых вод Постников заявил, что еще до начала строительства «СтройРегионСервис» с помощью специалистов компании «Керн» взял пробы грунта в семи скважинах для исследования подводных течений. Уровень воды оказался на глубине более 4 метров. Кроме того, застройщик заключает договор на гидрологические исследования.
— Все мероприятия по понижению уровня грунтовых вод при подтверждении или рекомендациях данной организации будет выполнен. Если возникнет необходимость. Также, как город в настоящее время строит систему лучевого дренажа для отвода грунтовых вод в ливневую канализацию, — пояснил директор СРС.
Он обратил внимание на разработку проектной документации по внутриквартальной ливневой канализации с врезкой в магистральную трубу в районе ГСК «Орбита»:
— Таким образом планируем всю весеннюю паводковую и ливневую воду собирать в ливневку не только с нашего земельного участка, но и со стороны улиц Лунной и Звездной, тем самым еще понизив уровень грунтовых вод.
Депутат Елена Белова, признав вину в том числе горсовета, за перевод земли для передачу в аренду «СтройРегионСерсису» в зону многоэтажной застройки, предложила поискать равнозначный участок.
— Чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Я за многоэтажную застройку. Но застройщику придется компенсировать огромные деньги из бюджета, если сейчас ему откажем в строительстве. Давайте посмотрим вариант предоставления другого участка, — обратилась Елена Викторовна к главе города.
Автор видео Анастасия Солодкова
Евгений Шестернин не был против, но заявил, что предоставить другой участок земли без аукциона власть вправе только по решению суда. Но это очень длительная процедура, которая не устроит ни одну из сторон. Поэтому мэр предложил все-таки договариваться.
Автор видео Анастасия Солодкова
СРС более 20 лет строит дома в Бердске. В том числе и для переселенцев из аварийного жилья. Микрорайон Космический можно считать образчиком комплексной жилой застройки. В подготовку стройплощадки у ул. Салаирской «СтройРегионСервис» уже вложил 150 млн рублей. Компания добросовестно платит налоги, считается лучшей в сфере строительства в Бердске. Об этом тоже говорили сторонники многоэтажной застройки на публичных слушаниях.
— Из-за того, что у кого-то на куст малины упадет тень от высотки, нужно такую кашу заваривать, гробить успешный бизнес? — высказывались люди в конференц-зале мэрии.
Получив ответы на поставленные заранее вопросы, пришедшие на публичные слушания «южане» начали интересоваться дорогами, проездами, инсоляцией, парковками будущего высотного микрорайона, который вырастет по соседству с частным сектором. Руководство «СтройРегионСервиса» на все дали ответ: все до мельчайших деталей учтено в проекте застройки. И вряд ли компания согласится менять этажность в сторону уменьшения из-за того, что у кого-то изменится вид из окна. Постников провел параллель: вы заплатили за «Мерседес», а вам через какое-то время отдали «Жигули».
Жители Южного, заявляя об отсутствии плюсов от возведения рядом высотных домов, согласны на 3-этажки. Но мощности СРС запроектировал и провел из расчета на 9-этажные дома. Но «южане» откровенно сказали, что «коммерческие риски» строительного бизнеса их не интересуют.
— Если говорить о строительстве, то площадок у нас мало. Но мы решаем этот вопрос в том числе по программе расселения ветхого и аварийного жилья. Мы сносим старые дома, получаем деньги, на которые покупаем квартиры в новостройках. Это по сути программа развития уже застроенных территорий — идет обновление старого жилого фонда. Но так называемых чистых площадок под застройку у нас практически нет, — оценил Каравайцев.
При том, что новая застройка предполагает комплексное развитие территорий — сооружение коммунальной и транспортной инфраструктуры. Только при этом условии, по словам начальника управления градостроительства, можно говорить о полноценном развитии всего города.
Иначе Бердск будет только стареть и превращаться в заштатный провинциальный населенный пункт. Нельзя сбрасывать со счетов значимость для городской экономики строительной отрасли. Строительный бизнес — это тысячи рабочих мест и зарплаты, это отчисление налогов в местный бюджет и заметное преображение города, это привлечение инвестиций и иногородних, которые покупают жилье в новостройках Бердска. Это и создание новых предприятий.
Не секрет, что строительство тянет за собой смежные отрасли — транспорт и машиностроение, строительные и отделочные материалы, кабели, деревообработку. Научно доказано: когда стройки останавливаются, город перестает развиваться, падает экономика и благосостояние людей. Строительство — это локомотив экономики, в котором занято до 40% бизнеса.
Между тем, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», бердская власть за последние 4 года не выделила строителям ни одной площадки, не прошло ни одного аукциона.
Напомним, что Бердск является дотационным городом, поэтому стагнация в строительной отрасли больно отразится на городском бюджете — не дополучит средств социалка. По оценке строителей, бердская власть не уделяет достаточно внимания очень важной экономической составляющей — строительству. И идет на поводу у противников жилой застройки, которые шантажируют чиновников акциями протеста и обращением к президенту.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 18 мая жители Южного микрорайона вышли на пикет против строительства многоквартирных домов по соседству, несмотря на то, что чиновники пошли на компромисс и оставили место под парк.
Жители Южного микрорайона выказали свои претензии
Глава Бердска Евгений Шестернин (на фото — слева) поговорил с «южанами»
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Уши южанам хорошо промыли, а серу забыли удалить.
14 9
И вряд ли компания согласится менять этажность в сторону уменьшения из-за того, что у кого-то изменится вид из окна. Постников провел параллель: вы заплатили за «Мерседес», а вам через какое-то время отдали «Жигули».
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угу, хорошая параллель. а Постникову не приходит в голову, что именно это и проделывают сейчас с простыми жителями: что жители сто лет назад покупали Мерседес, а теперь им втюхивают жигули. м?
32 16
Большинство там и не покупали. Земли давали воинам. А дареному коню, как говорится…
15 15
Пусть «Стройрегионсервис» в Раздольном дома строит…было , бы, очень хорошо
28 10
Ну вы же понимаете , что никакая фирма не захочет терять свои деньги.
16 8
А траты на эту площадку вы им компенсируете? В угоду 10 частникам.
16 27
Не надо ограничивать СРС Бердском. Пусть строят хоть в Новосибирске хоть в Китае. Это же БИЗНЕС.
1 1
Ну, вот построят этот микрорайон, а дальше видно будет.
0 1
Один застройщик уже обанкротился на строительстве не выгодного жилья, зачем другому это? Грамотные люди сперва проект обсчитывают, потом в него инвестируют средства. У нас в городе 2 крупных застройщика, никто из них не спешит застраивать, значит — не выгодно.
10 4
Один застройщик уже разорился, зачем это СтройРегионСервису? Слишком дорого строить малоэтажки. Поэтому нет желающих, нет интереса. В Новосибирске уже даже 9 этажки не строят — не выгодно значит.
17 2
1. Застройщику предъявить Иск в Администрации за такой «косяк». Ведь из-за специалистов Мэрии была допущена такая ошибка.
2. В тот период за ПЗЗ отвечали — Беликова и Шинкевич.
Вопросы к ним)
3. Мнения жителей должны быть услышаны, на то они и публичные слушания хоть и пост фактум.
4. Жители ничего не тормозят — это для Каравайцева, не надо на них спирать это чистый косяк Управления градостроительства.
24 3
Иск застройщик предъявит администрации, а платить будем мы, горожане. 150 млн. Чтобы частникам было хорошо.
А на 400 строителей и членов их семей — плевать.
И плевать на 1000 семей, которые могут там поселиться. Рядом с новым детским садом и школой. Лишь бы жителям Салаирской и Солнечной было хорошо.
20 31
А чо вы вообще лезете на Южный в частный сектор.
Покупайте себе жильё в шестнадцатиэтажках на Ленина.
Потом же дым от печек и навоз с огорода будет вам в окна , а вы потом в газету сразу писсать и требовать сноса частного сектора.
Зачем усложнять себе жизнь и людям.
31 13
Где-то мы эту байку уже слышали про штраф? Точно за десяти этажный»летучий голландец» у химзаводской больницы, один в один развод!
23 6
И плевать на 1000 семей, которые могут там поселиться
____________________
Покажите мне эту очередь! В Бердске тьма квартир в новостройках стоит не один год, никто не покупает (оказывается, ждут, когда высотки на Салаирской построят!)
31 11
Будет плохо ВСЕМ жителям ЭТОЙ части города сейчас они медленно едут потом будут радостно СТОЯТЬ. А КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ коллапс ПОРАДУЕТ ВЕСЬ Бердск.
7 4
Не надо опять вводить людей в заблуждение,ну сколько можно ,г-а Белова прекрасно знает,что земельные участки приобретались застройщиком для малоэтажного строительства и инициатором перевода в другую зону был застройщик и прекрасно понимал чем это может закончиться.Я предполагаю ,что Белова и лоббировала их интересы.Как то так.
28 8
О какой компенсации может идти речь при таком раскладе? Взяли в аренду под трёхэтажки, рискнули перевести в другую зону застройки под девятиэтажки, не прокатило. Бизнес — дело рисковое, если нарушать градостроительное законодательство. В Крыму и Сочи незаконнопостроенные 16ти этажки разбирают.
20 8
Застройщик зонирование не переводит. Что вы несете?
7 8
Вы врач?
Нет?
Тогда не лечите.
Тут все с прививками.
4 8
Ой… вот не надо всю вину на Беликову скидывать, если застройщику с
Южного жители крылья отпилили
Это его личная обида, похоже
.. вот и заголовок статьи, тоже наверное, сам придумал
——-
Помница, случай был .. как кто то скупил частные участки на молодежном( кажется)
Выкосил там деревья …
….тоже , оказалось потом .. что все вокруг дураки, а товарищ не при чем
4 3
Можно с одной стороны понять граждан с коттеджей, не хочется высоток рядом… Это прихоть, их по сравнению с людьми на другой стороне меньше. Не выгодно строить 3-х этажки, там целый микрорайон, со своими сетями. При таких вложениях в участок, на выпонение тех.условий 1 м2 жилья в 3- х этажке будет стоить гораздо больше рыночной цены. выше, чем город заплатит под расселение, ни один застройщик не будет работать в убыток. Ну выгонят СтройРегионСервис. Работу потеряют люди, город отчисления от налогов и добросовестного застройщика. Площадок нет. Снести весь частный сектор в центре. Это разве лучше? Компенсировать затраты застройщика за чей счет будут? По мне так рядом лучше высотки, чем расселенные люди из бараков рядом, есть люди нормальные, не спорю, но глядя на дома 2 Заводской, даже 1-2 «человека» могут испортить жизнь окружающим. Город должен развиваться.
14 26
так и нечего было застройщику соваться в частный сектор со своими высотками! тем более по генплану их там быть не должно!
37 11
Вам еще раз объясню. Построят трехэтажки и заселят переселенцев с Ферганы и других бараков. А контингент там ещё тот (да простят меня люди нормальные, по воли судьбы там живущие) .Вам оно надо? Что лучше?
12 13
Застройщик не сунется, пока категорию земли депутаты не переведут. Не там крайних ищете.
14 2
Пора уже следственному комитету расследования устраивать: кто, когда, кому и на каких основаниях! Ошибки чиновников — им и отвечать!
Заодно, не затягивая, по свежим следам прошу проверить, на каком основании, с чьего такого разрешения, начали вдруг активно застраивать побережье справа от Кроны и закрывать доступ к воде! Ограждающие столбики в лесной Охраняемой законом уникальной природной зоне множатся со страшной силой!
27 4
Докладываю, доступ к воде закрыт на территории Чайка , где дома , огородили себе берег , дальше вообще огромная территория огороженная забором из плит. Дак там вообще непонятно что происходит. Огородили себе пляж , по берегу там непройдеш камни навалены и сделан искусственный залив. Все лесные дороги ведущие к морю пропаханы . Трактор с бороной проехался и теперь на машине туда не проехать .
20 3
Вы про территорию Чайки. Там тоже ситуация «загадочная», мягко говоря. Но я про территорию Бердской косы.
В идеале, за всем побережьем Бердска должен быть жесточайший контроль! Кто разрешает покупать, кто лоббирует, кто покупает.
19 3
Ничего там загадочного нет , делаю что хочу .
5 3
удалено — нет доказательств. модератор
0 2
На следующий год будут доказательства .
3 3
А на Морской , там где кто-то участок на берегу арендует , который огорожен , берёг не закрыт?
1 1
Ну нет места в Бердске для строительства многоэтажек, так зачем же лезть людям на шею? одних шантажировать сносом , других плотной застройкой Где совесть у крупного бизнеса? Неужели им деньги девать больше некуда, как толькостроить многоэтажки ? А дороги, школы заводы , фабрики, поликлиники. А в Линево ? там что-то благоприятное для бизнеса обещают. Ну хватит уже кошмарить простой народ сносами ,точечными застройками, невыдачей адресов , как в Ю-западном и т. д.
25 8
Вся власть это большая ошибка. Ошибки требуются исправлять. Требуем смену власти
13 8
В мэры метишь? А справишься? Это тебе не с дивана писать.
8 7
Справлюсь
1 1
Это не власть.
Это распределители.
Они сами сказали, что ничего не решают, только собирают деньги.
7 3
Новый мэр ,
Че , хозяин к власти рвётся? Братик уже при деле …
… опять что нибудь замутить хотят?
6 1
И мне в очередной раз не понять — чего ждали 6 лет жители? Сейчас чего хотят? Жирного откупа?
6 12
А кто знал , где была информация ?
Сами все продали в тихушку , а людишкам знать не обязательно , не их это дело , просто не хочу не аргумент
18 4
Не свистите. Знали они.
5 12
Слушания были по этому участку лет 5 назад. Тут же в курьере писали и приглашали, и статья была с картинками, только особо никто не явился. а сейчас шум подняли.
Все равно там будут многоэтажки со временем. Даже если землю сейчас отнимут. Под расселение возведут 3-х этажные дома, а потом обратно… к 16 этажкам вернутся. Хорошо, если застройщик порядочный будет, а то опять дольщики обманутые появятся…
1 1
А вот и не угадал , строительство умирает и вот вот умрет .
0 0
Где он вложил , куда он вложил ?
Сейчас будут гундосить что деньги потрачены уже поэтому вариантов нет.
13 5
Сколько вложено в подготовку площадки, а сколько в карманы для изменения участка по девятиэтажки? И в чьи карманы?
Редакция, дата аукциона и дата изменения документов на землю?
16 4
Ничего страшного…
Вон застройщик, который вложился в строительство в Новом посёлке, которого выгнали( забыла название)
… ему потом новую землю дали и никакие деньги не выплачивали …
Вот пусть то же самое сделают и с голубевской фирмой, которая хочет строить на Южном
Почему условия не равны для всех ???
… Деньги они захотели ?
Пусть получат землю в Раздольном.. достаточная компенсация …
Всем должно быть одинаково …
6 5
Все смешалось люди пони. Голубев то тут к какому краю?
3 2
Чё , нет? Не он?
Ой, ну тогда приношу глубокие извинения!!!
————
.. но, суть вопроса от этого не меняется
2 3
А жители знали что был аукцион в 2013, почему местное самоуправство утаивала этот аукцион и на каком основании был аукцион ?
Может тогда надо было решать вопросы , а то продал в тихоря и сейчас разводят руками .
И был ли вообще аукцион ?
18 4
Вообще никаких домов высотных больше на микрорайоне нельзя строить !
Хотите, чтобы у всех погреба затопило?
Опять подземную речку перекроют и поплывет всё!
5 2
Постройки нормальные 9-ти этажки на Спортивной там много места, а строят что попало. Второй дом завис в долгострой
7 2
Очень просто,6 лет прошлои не строили — отобрать и все и пусть строят в Раздольном хоть 16 этажей ,ведь весной писали что город сдвинеться туда и мосты будут и дороги. А про рабочие места и про производства мы уже наслушались сказок. Пусть умерят свои аппетиты ,эта строительная мутнаяфирма ,.Пусть построинные квартиры продадут . В каждом доме строили и выкупали на первых этажахсебе квартиры и пивнушки и магазины в каждом домеоткрывали . вы по десятку офисов в каждом доме сданном вами сдаете. Город маленький и хватит сказки жителям рассказывать уже правнуков обеспечилина всю жизнь .Все знают как вы жируете ,а мы выживаем на зарплаты мизерные которые вы нам платите ,а теперь еще из бюджета вам 150 милл. ПУсть это будет благотворительность городу .СЛАБО?
22 7
Это уже злость от бессилия. И каша в голове от злости.
5 16
Похоже слабо …
2 1
Какие такие 150 мл вложены в площадку? А что не 350 млн? Где чек на 150 млн? Где доказательства?
18 9
А может сейчас уже проходит аукцион ?
Кто то купил весь лес и исправно платит за аренду , но об этом мы узнаем потом , когда будут выпиливать лес и готовить стройплощадку .
Эй , мыр , давай уж говори сейчаас того чего мы не знаем , а то будешь ушами хлопать и говорить , а где же вы были когда был аукцион .
12 5
Пойдите в контору. Покажут.
4 6
Задним числом, почему раньше молчали ?
7 4
Можно бесконечно спорить на эту тему ,но каши в голове нет.Есть факты.Г-н Осин(депутат) со своей строительной компанией во главе с г-м Постниковым (депутат) и другими членами депутатского корпуса,в т.ч г-жа Белова (депутат) по заявлению застройщика (т.е самих себя) изменили зонирование уже после приобретения земельного участка,причем без публичных слушаний и т.д.Михайлов был в то время очень осторожным но всеже утвердил это решение.Здесь Следственный комитет должен разбираться а не про компенсацию думать.Осину надо отдать должное- сухим из воды всегда выходит.Может в этот раз не пройдет .Мужики с Южного будьте мужиками.
22 5
А что, только Голубеву так можно?
5 0
Вот так и проедают народное достояние в тихоря .
10 2
Идиотизм строить многоэтажки в зоне для частного малоэтажного строительство, вы создаёте гетто.
10 4
«Из-за ошибки чиновников» — это не ошибка, это коррупция и разбираться в этом деле должны соответствующие органы.
18 3
Многоэтажки нагрузят старую канализацию микрорайона и опять начнут лопаться труба и город топить отходами.
От КНС 6 никто трубу менять не хочет.
Зато потом постоянно трубу латать будут за народные деньги а зато бизнес продаст квартиры и получит прибыль.
Нормальный такой расклад.
17 3
Земли нет для строительства. Поля Агролеса стоят брошенные и заросшие. Предпринимает ли администрация какие-либо шаги по включению земель Искитимского района в территорию Бердска? Или это невыполнимо?
7 1
Там нет канализации и водопровода и нет эллектиричесства . Вы же понимаете , что никто не захочет терять свои деньги ? Вот если Область подкинет миллионы и там можно будет что поделить вот тогда , но похоже у местных распределителей в мозгах не хватит мощностей все это решить . У них мозг, сдали — получили .
0 0
Обещанная ливневка будет выше уровня грунтовых вод и без дренажных колодцев она ничего не понизит.
Очередные сказочки для народа.
8 3
Интересно, 6 лет не строились, а теперь дождаться решения суда — это большой срок!!!!
1 3
Ну построит этот бизнес эти девятиэтажки.
А дальше всё равно смерть бизнесу?
Кого они хотят обмануть?
Это уже сейчас надо думать.
Надо уже отбирать земли у Искитима.
9 4
Главе города не нужно вводить всех в заблуждение, утверждая то, во что он сам не верит. Понятно даже не очень умным горожанам, что с попустительства прокуратуры, правоохранительных органов, которые не расследуют эти «ошибки», приносящие проблемы людям и многомилионный ущерб бюджету, участились(вспомним проблемму на ул. Спортивная) Строительный бизнес в г. Бердске задыхается из-за отсутствия территорий для строительства многоэтажных зданий (местность не позволяет, см. экспертное мнение Колотова В. в газете «Свидетель «), которые несут огромные прибыли. «Богатые у власти будут думать только о сохранении и преумножении своего капитала, а не о народе»-В. И. Ленин.
8 3
Осин напротив своего коттеджа не хочет построить девятиэтажки?Там тоже место есть и вид на море.А то че в нашем Южном то забыли со своим строительством?
11 1
2 года назад искал землю под ИЖС. Тогда нашли отличный вариант то ли на 19-ом, то ли на 17-ом квартале. Почти купили. Но посмотрели генплан — оппа-на, рядом многоэтажки планируются.
Отказались от покупки земли там.
Так почему другие жители южного не смотрели план застройки прежде, чем купить участок?
Вот для меня нет сюрприза в сложившейся ситуации, а у коренных жителей недоумение.
Может быть я что-то не понимаю в сложившейся ситуации?
PS А про уплотнение аж бесит уже слушать. Весь Нск уплотнен, в Бердске стало тесно, а власть все уплотнить хочет. Плохая власть, раз не хочет город развивать. Нет земли? Так договаривайтесь с Искитимом, может поделятся. Город должен расти, а не уплотняться. Власть должна развивать город, но должна только де-юре. Де-факто ничего властям не надо, лишь бы замять ситуацию, отложить решение на потом, пусть приемники власти разбираются.
Очень, очень скверные рассуждения про уплотнения города. Швондеры какие-то.
12 1
По раннему Плану на 18 и 19. квартале должны быть ИЖС
8 2
Знакомая ситуация! на спортивной 15.тоже должно было быть трехэтажное административное задание, а что мы имеем в итоге девятиэтажка с двумя подъездами!!! Сколько власть будет еще мутить эти схемы, считая жителей дураками которые все проглотят? Получали разрешение на трехэтажные дома, вот их стройте! Коррупция- чистой воды!!
9 5
Во-первых:зачем строить многоэтажки посреди частного сектора, во-вторых: займитесь обустройством лица (центра) города- снесите все старые ненужные здания и промышленные развалины — этого места хватит для строительства в ближайшие лет 5-10 и в-третьих: слезы у строительного бизнеса — крокодильи — чего уж прибедняться.
7 4
У бизнеса может и крокодильи, а у работников этого бизнеса вполне человеческие. Вот, представьте, каменщика, который был обеспечен работой минимум на семь лет вперед, а его этой работы лишают.
Вы все о владельцах бизнеса злорадствуете, а ведь за ними простые строители, их жены и дети…
4 7
а ведь за ними простые строители, их жены и дети…
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не, я понимаю, что стоять за спинами женщин и детей — тренд сегодяшнего дня, заданный президентом. но в «коттеджах» тоже живут женщины и дети, которых эти стройки лишают нормальной жизни. почему благополучие семьи каменщика вы ставите выше, чем благополучие другого жителя? м? давайте ради благополучия каменщиков всегда весь город перестраивать, просто, чтоб каменщик в бердске без работы не остался. м?
5 4
У ваших детей хлеб не отбирают и кормильца работы не лишают. Дай вам бог с этим не столкнуться.
2 0
Какие строители ? На Иностранцах все держится . Мало кто из местных будет работать в долг .
0 1
Чушь не городите. Каменщиков-иностранцев в СтройРегионСервисе нет. Лишь бы ляпнуть.
0 0
И долга никакого нет.
0 0
Отличного каменщика на любой стройке Новосибирска с руками оторвут, да ещё и заплатят в два раза больше
Так что это не аргумент
Кто хочет работать не пропадёт
3 3
А что, все жаждут мотаться на работу в Новосибирск? Кого то устроит работа рядом с домом хоть и за меньшую зарплату ( не намного меньшую).
1 0
Вот и стройте в Новосибирске , а здесь уже все застроили , и все то они беедные , и все то они с копейки на копейку .
За счет дураков весь город застроили .
0 0
Не свисти , знаю я , как их ценят , кусочек подкинут или попросят подождать на следующей недели.
1 0
Не сказано только то, что строительная отрасль не может быть локомотивом экономики. Наоборот, строительство должно сопровождать развитие промышленности и прочих сфер, приносящих доходы населению и бизену. Иначе через десяток лет Бердск превратиться в гетто, в котором никто не будет платить ни коммуналку, ни налоги. А власти опять будут разводить руками- «ну кто бы мог подумать!». А строители успешно с деньгами слиняют в другой регион (или страну)
7 3
В учредителях застройщика граждане нидерландов
3 6
нидерландов???
кто? укажите!
Учредители ООО «СРС»:
— 25% Пехотская Светлана Викторовна
— 25% Потапова Лариса Анатольевна
— 25% Осин Алексей Викторович
— 15% Михуля Татьяна Анатольевна
— 10% Михуля Анатолий Григорьевич
Все имеют гражданство РФ и стоят на учете в налоговых органах.
Кстати, налоги платятся в бюджет именно Бердска, поскольку контора зарегистрирована в Бердске
4 1
вы там как Навальный хотите чтоли?
чернухи и обвинений накидать, а вместо доказательств сказать «вам надо, вы и ищите»?
Здесь такое не прокатит — все учредители известные в Бердске люди и они на виду.
Так что вообще не в тему начинаете вранье свое пихать
2 1
Посмотрел на сайте строителей документы на первый дом «А.С.Пушкин» микрорайона Поэзия (кстати что за бред, что за школьный маркетинг), так вот на дом 193 квартиры, выделено ВСЕГО 30 парковочных мест! Понятно, что всё по снипу и фэн-шую, но здравый смысл где?
Совет для ижсников: пристраивайте гаражи и парковки для сдачи в аренду — прибылью моральный вред возместите!
6 2
Вы со своими парковками чекнулись уже совсем. С чего вы решили, что ВСЕ жаждут жить на стоянке автомобилей?
2 8
кстати, реальный бизнес можно замутить!
гаражик на 2-3 машины вполне обеспечит приличный доход.
2 0
Расклад таков:
1. В 2013 году компания «СтройРегионСервис» добросовестно приобрела на аукционе землю
2. Также, в 2013 году были проведены слушания и внесено изменение в зонирование чтобы построить там 10-этажки
3. Ситуация с застройкой этого района наглядно видна на снимке 2013 года: https://vk.com/berdsk.yuzhniy?z=photo-113813265_456239047%2Falbum-113813265_250733345
То есть дома там уже были по соседству с будущими 10-этажками
4. С 2013 года по 2019 застройщик вложил немало средств в подготовку площадки: коммуникации, даже отдельно электричество протащили! Денег реально вложено много
5. Теперь, вдруг, спустя 6 лет, кого то озарило что тогда все было неправильно. Интересно, а сроки давности случаем не прошли?
Теперь расклад такой:
если отменят зонирование и вернут 3-х этажки, то застройщик честно подаст в суд на администрацию и дело выиграет. Это по закону и формально.
Конечно, жители коттеджей будут счастливы, но все жители по сути оплатят неустойку застройщику и компенсируют его затраты.
Стоит оно того или нет? Ну, кому как…..
Для жителей коттеджей от Салаирской до Лунной – конечно стоит. Там около 50 коттеджей, что примерно выходит на 150 человек
Для жителей всего остального Бердска, коих 100 тысяч, вопрос вообще не стоит и лучше бы город те деньги, которые заплатит застройщику, пустил на благоустройство города.
Ну что, 150 человек против 100 тысяч?
P.S. Сам лично я за отмену зонирования текущего — пусть лучше 3-х этажки там будут.
Но стоят ли это дело того, чтобы лишиться всему городу денег? очевидно что не стоит.
7 8
кстати, в СРС работают около 200 человек.
там город с этой конторы миллионы в год только налогов получает
2 4
Зайдите на сайт застройщика и посмотрите план застройки. Все красиво, современно. Кто там кому мешает? Там даже солнце эти дома частникам не перекрывает. Кто знает эту местность, поймет, откуда весь день солнце светит.
Бучу несут, просто потому что «не хочу и все тут».
2 2
кстати, на плане выглядит очень натыканно и плотно…
2 1
А где у нас не плотно? Москва? Питер? Новосибирск? Или деревня Болотное? А мы — город или деревня?
0 0
Неужели кто-то до сих пор думает,что то что строится в Бердске, это современно и красиво?????То ,что строят в Бердске,это точно прошлый век.Это архитектурное издевательство над городом.То,что натворили в городе горе-строители и горе-архитекторы потомками будет осмеяно и снесено с позором.Уж лучше бы вообще ничего не строили , чем ЭТО.
1 1
Боже! Почему вы до сих пор не строите дома в Бердске!? Вы зря теряете свой драгоценный вкус и талант.
0 0
Строительство вот уж как с 2000 года все умирает и умирает и никак умереть не может и названия одинаковые , Строй , Гарант , Сибирь , Сервис , Регион и вечно у них кризис.
3 1
2 садика + 1 Школа + кольцевая дорога + вся техническая инфраструктура = моё согласие
0 0