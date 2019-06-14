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Пропали без вести двое детей при купании в Новосибирской области

МЧС предупреждает: купаться стоит только на официальных пляжах, которые проверены и одобрены спасателями. И не оставлять детей без присмотра взрослых.

14.06.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Пропали без вести двое детей при купании в Новосибирской области

Спасатели МЧС России бьют тревогу из-за того, что дети на воде остаются без присмотра взрослых

Два ребенка пропали при купании на водоемах Новосибирской области с начала текущей недели. Ведутся водолазные поисковые работы. По предварительной информации, в обоих случаях дети оказались без надлежащего присмотра.Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 7-летняя девочка соскользнула в речку Иню во время рыбалки и ее унесло течением.

Спасатели МЧС России настоятельно рекомендуют родителям усилить контроль за детьми, не оставлять их без присмотра, научить правилам безопасности, а также предостеречь от игр у воды и купания без сопровождения взрослых.

За детьми необходимо следить даже на мелководье, потому что они во время игр могут упасть или их может захватить течение. Прежде всего, купаться стоит только на официальных пляжах, которые проверены и одобрены спасателями.

Отдых же на «диких» пляжах чреват тяжелыми последствиями: на берегу может оказаться битое стекло, а воде — ямы, коряги, металлические пруты или другие опасные предметы.

Учиться плавать дети могут исключительно под контролем взрослых. Не полагайтесь на надувные круги, жилеты, нарукавники, матрасы – они могут сдуваться, зацепиться за коряги или быть унесены течением. В некоторых жилетах дети переворачиваются вниз головой и не могут вынырнуть.

Прежде чем школьники отправятся в туристские походы или лагеря, взрослые должны их ознакомить с правилами безопасности на водных объектах. Свои знания ребята смогут закрепить во время специальных уроков по обучению плаванию, приемам первой помощи и самоспасения, которые будут проводить сотрудники МЧС России и спасатели в детских оздоровительных лагерях в начале каждой смены.

Правила безопасности нужно соблюдать и при катании на лодках. В плавсредстве не должны находиться дети без сопровождения взрослых и без спасательных жилетов. Пассажирам запрещено передвигаться по лодке во время движения. Небезопасно также пытаться пересесть с одного судна на другое, когда уже отплыли от берега.

В ближайшие дни на водоемах возможно опасное волнение из-за прогнозируемого сильного ветра, в Новосибирской области также ожидаются грозы и град. При таких условиях купаться и находиться у воды крайне опасно для жизни.

 


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