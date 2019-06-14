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Подписи за установку светофора при выезде на трассу Р-256 собирает жительница Бердска

Выезд из частного сектора через калининский переезд на ул. Вокзальную не регулируется. 1500 человек, живущих за железнодорожным вокзалом вынуждены объезжать полгорода, чтобы попасть в детсад и школу в 5 минутах езды.

14.06.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 32 коммент.
 
Подписи за установку светофора при выезде на трассу Р 256 собирает жительница Бердска

Новый светофор нужен 1 500 жителям Бердска

В надежде на помощь «Курьер. Среда Бердск» в редакцию обратилась бердчанка Наталья. Она рассказала, что жители микрорайона, расположенного за железнодорожным вокзалом, каждый день подвергаются опасности, ведь единственный выезд из частного сектора на федеральную трассу Р-256 не регулируется светофором. Кроме того, маленькие жители района вынуждены тратить на путь до детсада и школы около часа, вместо пяти минут.

По словам девушки, раньше таких проблем не было. Выручала грунтовая «незаконная» дорога через железнодорожный вокзал у трассы Р-256. Но когда весной 2019 года началось строительство нового вокзального комплекса, проезд перегородили забором.

За помощью девушка обращалась и к местной власти, но из совета депутатов Бердска ей пришел отрицательный ответ. Народные избранники сослались на то, что на этом участке дороги уже есть светофор. Но не учли, что это обстоятельство не упрощает жизнь людей, живущих за вокзалом. От сотрудников мэрии Наталья все еще ждет ответа. А вот в Росавтодор нашей героине сообщили, что если будет заявление с большим количеством подписей, то светофор, регулирующий движение на трассе при выезде с улицы Переездной, скорее всего, появится.

— Сейчас и направо выезжать опасно: стоит забор, люди выезжают на свой страх и риск. Ничего не видно, словно слепой котенок пытаешься встроиться в поток движения на федеральной трассе. Нам необходимо, чтобы на этом участке дороге поставили светофор, разрешающий поворот и налево, и направо. Вопрос только в том, какое количество людей подпишется под обращением в Росавтодор, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск».

Она принесла обращение в ведомство с пустыми листами для подписей жителей улиц Калинина, Мичурина и Зеленой.

Свой голос за светофор вы можете оставить в редакции «Курьер. Среда. Бердск» по адресу: ул. Карла Маркса, 24. Ждем вас в рабочее время.


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(32) Комментариев

  1. Аноним

    а где подписаться против установки светофора в этом месте?

    Thumb up 45 Thumb down 21

  2. Аноним

    какие «полгорода»? о чем они вообще?
    там 700 метров проехать до Первомайской и развернуться цивилизованно!
    Между светофорами на Первомайской и на Горького меньше 1 км, они хотят на федеральной трассе утыкать каждый 100 метров чтоли светофорами! *CRAZY*

    Thumb up 33 Thumb down 16

    • 3лой

      А Вы сами пробовали там развернуться утром в час пик, Аноним?
      О-о-очень проблематично…
      Это хоть и федеральная трасса, но это, перво-наперво ,городская улица, и она должна работать на горожан!

      Thumb up 6 Thumb down 12

  3. Конструктор

    Как-то очень слабо верится про 1500 школьников и детсадовцев. И потом каждый светофор на федеральной трассе — это проблема. Надо наоборот избавляться от светофоров. А подписи надо собирать не за светофор а за развязки.

    Thumb up 30 Thumb down 14

    • 3лой

      Развязки — это здорово! А можно было бы именно федеральную трассу поднять на эстакаду, а Вокзальную оставить на «первом этаже»!!! Представляете? Все транзитники пролетали бы где-то там наверху, а горожане, степенно разъезжались внизу… Но это, наверное, уже из области фантастики… :(

      Thumb up 7 Thumb down 1

  4. Инженер

    2 Конструктор

    А вы не верьте/не верьте, а примите к сведению, раз такой недоверчивый. И к тому же читайте внимательно — 1500 ЖИТЕЛЕЙ, и понятно что это не все дети. И что, это что-то меняет? Люди-то бердчане. Они что не заслужили светофор, для удобства своего проживания там? Любой другой район Бердска, где бы проживали столько жителей и если бы была необходимость — уже бы давно поставили светофор.
    А почему вы собственно боитесь пробок? Во-первых если правильно отрегулировать — пробок не будет. Во-вторых для нас кто важнее жители НАШЕГО города или транзитники, которые за 3-5 минут проехали Вокзальную и им вообще фиолетово, кто и как здесь живет и какие неудобства испытывает! Для меня важнее жители нашего города, а не транзитники!!

    Thumb up 14 Thumb down 27

    • Аноним

      700 дополнительных метров для разворота не большая беда, не выдумывайте.
      А выезд в сторону Новосибирска никогда там проблемой не был на самом деле.

      Thumb up 24 Thumb down 13

    • Михаил

      Но-но, бердчанин-патриот, одумайся! Я на трассу с Лелюха выезжаю, на вокзале разворачиваюсь и еду в Нск. Множество машин выезжает со Спортивной, с Горького. Ещё весь квартал от Лелюха до Горького выезжает как я. Это получается, чтобы тем, кто за ж/д переездом живёт не делать крюк аж целых 700 метров, 1/3 тех кто живёт в центре должны об светофор спотыкаться?
      Нет, нет, нет. Не нужен ещё один светофор на трассе. Трасса в обе стороны встанет.
      Давайте лучше голосовать против ещё одного светофора. Народ, который на зоналке живёт (за переездом) сознательно туда переезжал (или там оставался жить). Есть неудобства, но есть и плюсы у вашего районе. Невозможно получать только лучшее в ущерб другим. Хотите легко выезжать — переезжайте в центр, но только там ни реки, ни берега, ни своих шести соток нет — зато выезд свободный, школы рядом.

      Thumb up 33 Thumb down 17

    • Конструктор

      2 Инженер
      1500 человек (написано), чтобы попасть в детсад и школу.

      Thumb up 10 Thumb down 9

    • АнтиЯ

      Инженер, о чем вы говорите, какие 3-5 минут? Все взаимосвязано, встанет вокзальная, встанет весь город (и типа из за удобства не уверенно чувствующей себя за рулем девушки). Сейчас наступает летний период и посмотрите, что будет твориться в вечернее время с уже имеющимися светофорами……

      Thumb up 7 Thumb down 8

  5. byu

    А еще давайте поставим светофор для электричек и поездов, а то опаздываешь на работу, а тут то поезд, то товарняк, то электричка, и ни один не пропускает ни стыда ни совести *CRAZY*

    Thumb up 18 Thumb down 9

  6. Конструктор

    И вообще я маленьких детей водил пешком 15-25 минут, а подросли — сами стали ходить пешком. Что уж вы с детьми делаете, что они сами в школу не могут ходить.

    Thumb up 21 Thumb down 10

  7. Болдырев

    Светофор там абсолютно не нужен. Разве что для усугубления пробок — тогда по утрам пробка в сторону Новосибирска будет не от Агролеса, как сегодня http://www.kurer-sreda.ru/2019/05/23/427124-ogromnaya-probka-stoit-na-vyezde-iz-berdska-na-trassu-r-256, а от поселка Вега, как минимум. Кстати, от вокзала прямо в Бердск на Горького тоже нельзя выезжать (за исключением общественного транспорта), там ровно такой же выезд на трассу, как и с Калинина. Ситуация кардинально изменится после реконструкции вокзала и развязки перед ним. Стоит ли устанавливать светофор с Калина на трассу? Я считаю, что нет!!!

    Thumb up 31 Thumb down 13

    • Ага ага

      2 Болдырев
      Да не нужен ага !!! Вы шутите?! Сегодня полчаса ехали от Переездной до гаи чтобы уйти потом на первомайскую. Это нормально?! А был бы светофор через 3 минуты ты уже в центре. На в частности сегодняшнюю пробку светофор бы вообще никак не повлиял и не ухудшил от слова совсем — поток и так стоит , так хоть калининцы кому в Бердск надо в этой жуткой пробке бы не стояли!! Или вы по принципу «мы стоим и вы стойте мучайтесь»? Сегодняшняя Ситуация прям показательная — как назрел здесь светофор!

      Thumb up 12 Thumb down 25

      • Никола

        Вам-то хорошо — вы только от Переездной ехали. Спросите, сколько ехали те, кто встал в самом начале пробки!

        Thumb up 11 Thumb down 9

      • Николай

        Если 3 минуты Вам ехать, не проще пройти это пешком? Или Вы песок или грузы тяжелые возите. Любишь машины — принимай пробки. Не любишь пробки — ходи пешком, на велике, не сигвее, на электросамокате.

        Thumb up 1 Thumb down 1

  8. Аноним

    Наталья. Не уподобляйтесь Пескову. Не несите пургу :-D

    Thumb up 9 Thumb down 13

  9. калининский житель

    убрать все светофоры в городе и окрестностях!!!! навсегда!!!!!чтобы было удобно всем!!!!!чтобы думать начали по правилам пдд!!!!! :-D

    Thumb up 5 Thumb down 16

  10. Зима

    Ещё можно отодвинуть забор и сделать там дополнительную полосу разгона для выезжающих. Вместо светофора.

    Thumb up 9 Thumb down 6

    • Аноним

      Да нет там проблем с выездом и полоса не нужна.
      Есть 2 проблемы:
      1. Не хочу ехать лишние 700 метров до ГИБДД.
      2. Хочу поворачивать там, где мне удобно, а не там, где можно.

      Thumb up 26 Thumb down 11

    • АнтиЯ

      Они ездить не умеют, какие разгонные полосы? Разгонная полоса если ее делать по ГОСТАм будет заканчиваться в районе ЖД переезда и когда они успеют перестроиться, если они не могут просто повернуть направо? Однако, надо и пешеходный переход там убрать.

      Thumb up 5 Thumb down 6

  11. Михаил

    Угомонитесь уже, никто вам светофор там не поставит.

    Thumb up 8 Thumb down 7

  12. 3лой

    Все кто писал, что лишние 700 метров до ГИБДД утром — раз плюнуть, – ЛУКАВИТЕ! Ничего не раз плюнуть! Я из-за такого «плевка» перестал машину в гараж ставить. Потому что, работая в стороне Искитима, замучился по утрам разворачиваться на ГИБДД. Проще от дома напрямую ехать…

    Thumb up 6 Thumb down 9

  13. adekv

    Вот что яжмать и яжводитель делает. Сегодня ехал с новосиба в Искитим, так в районе 17-20 пробка была в сторону города от пентагона. А если еще один светофор влупить, то вообще все стоять будут от сельской, особенно в алтайский пик. Из за кучки неадекватов столько народа будет испытывать неудобства. Вообще дичь какая то. На голову себе пусть светофор приделает

    Thumb up 9 Thumb down 7

  14. 806

    Этот светофор в часы пик полностью заблокирует трассу .Выезжать будут только с Калинина и не только в Бердск,но и на трассу в образовавшийся свободный промежуток между машинами.А поток машин на трассе будет стоять либо в ожидании зеленого на этом светофоре,либо в ожидании свободного промежутка,чтобы продвинуться в пробке.Нет, этому светофору,нужно другое решение для выезда с Калинина. Мешают заборы,значит,надо решать вопрос с заборами.

    Thumb up 8 Thumb down 3

  15. www

    Светофор там требуется. Дюже неудобно ехать в центр города или например в район спортивной через весь Бердск.
    Никаких дополнительных пробок от него не будет — 21 век на дворе , все прекрасно настраивается и можно выбрать приемлемый интервал, абсолютно адекватный.

    Thumb up 1 Thumb down 6

  16. Николай

    В Бердске какая-то тенденция «хочу ездить вот тут сделайте!»
    Что народ жаловался, что на Лунной сплошную нанесли и теперь нельзя ехать налево, а ехать 100 метров направо и развернуться. Сейчас ещё одни любители. 700 метров проехать до Первомайской далеко? Едьте по мосту и там сразу место для разворота, будет всего лишь 1400 метров.
    В Москве и других города люди едут лишние 10-20 КМ, чтобы развернуться и поехать куда нужно. Ходите пешком значит, если на машине 5 минут, то пешком 15 минут. Ходить полезно.
    Трасса федеральная, хоть миллион подписей соберете никто не поставит.
    Ах да, а как Вы ездили через вокзал, если там тоже выезд «только направо?»

    Thumb up 3 Thumb down 2

  17. Аноним

    Интересно, а почему новость, появившаяся месяц назад (точнее 16 мая) постоянно меняет дату публикации и висит в топе?
    Кто-то продвигает это?

    Thumb up 0 Thumb down 0

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