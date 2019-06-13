В автобусе невозможно ездить: окна не открываются и воняет бензином

В рубрику «Сообщи свои новости» написалаГазовое оружие есть- автобус #7 — это кошмар! В нем нельзя ездить с детьми! В салоне воняет бензином до такой степени, что першит в горле, тошнит и кружится голова. Это специально так жителей Раздольного травят? Даже окна невозможно открыть — автобус настолько древний, что они попросту не открываются. Может, пора закупить нормальные автобусы и избавиться от газовой камеры на колёсах?? Ребёнку реально стало плохо после поездки на 7.