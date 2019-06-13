Рухнули деревья на автомобили во время шторма в Бердске

Сосна в нескольких местах пробила припаркованную на ул. Боровой машину
Полчаса бушевал шторм в Бердске, но успел причинить ущерб. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» в Микрорайоне утонула маршрутка и несколько машин потеряли госномера. Многие дороги из-за потопа стали непроездными, на них образовались пробки.
Очевидцы рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что на ул. Попова рухнувшие на проезжую часть тополя не только заблокировали движение, но и повредили припаркованные у «Совкомбанка» автомобили.
— Одному торопыге приспичило пробиться обязательно по Попова и он стал рубить топором ветви и прочищать себе путь. Потерпевший, чью машину накрыло, ругается и останавливает его, боясь что изменение ситуации как-то повлияет на ущерб его авто, — рассказали «Курьер. среда. Бердск» читатели, приславшие фото.
По ним видно, что деревья вывернуты с корнем, от чего разрушился асфальт на тротуаре.
На ул. Попова проезд закрыт
Не менее печальная ситуация сложилась в микрорайоне Молодежном. Сухая, по всем видимости, сосна рухнула на припаркованный во дворе дома №4/10А на ул. Боровой. Упавший ствол проткнул иномарку в нескольких местах.
Видео читателя Курьер. Среда. Бердск
Очевидцы сообщили «Курьер. Среда. Бердск», что ветер серьезно потрепал тополя на ул. Ленина. Территория в районе школы №10 вся завалена сорванными ветками.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», шторм оборвал провода уличного освещения в районе спорт-комплекса «Зима-Лето». Одним словом, Бердск все-таки пострадал от непогоды, которую предсказывало МЧС. Спасатели полагают, что в ночь на 14 июня, стихия может вернуться.
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Ой,ой,ой, что творится, что творится , ой,ой,ой.
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