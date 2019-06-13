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Рухнули деревья на автомобили во время шторма в Бердске

Вырванные с корнем тополя упали на дорогу на ул. Попова, когда по ней ехали авто. В микрорайоне Молодежном дерево проткнуло машину. Ул. Ленина завалена ветками.(ВИДЕО, ФОТО

13.06.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Читателей Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Рухнули деревья на автомобили во время шторма в Бердске

Сосна в нескольких местах пробила припаркованную на ул. Боровой машину

Полчаса бушевал шторм в Бердске, но успел причинить ущерб. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» в Микрорайоне утонула маршрутка и несколько машин потеряли госномера. Многие дороги из-за потопа стали непроездными, на них образовались пробки.

Очевидцы рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что на ул. Попова рухнувшие на проезжую часть тополя не только заблокировали движение, но и повредили припаркованные у «Совкомбанка» автомобили.

— Одному торопыге приспичило пробиться обязательно по Попова и он стал рубить топором ветви и прочищать себе путь. Потерпевший, чью машину накрыло, ругается и останавливает его, боясь что изменение ситуации как-то повлияет на ущерб его авто, — рассказали «Курьер. среда. Бердск» читатели, приславшие фото.

По ним видно, что деревья вывернуты с корнем, от чего разрушился асфальт на тротуаре.

Рухнули деревья на автомобили во время шторма в Бердске

На ул. Попова проезд закрыт

Не менее печальная ситуация сложилась в микрорайоне Молодежном. Сухая, по всем видимости, сосна рухнула на припаркованный во дворе дома №4/10А на ул. Боровой. Упавший ствол проткнул иномарку в нескольких местах.

Рухнули деревья на автомобили во время шторма в Бердске

Видео читателя Курьер. Среда. Бердск

Очевидцы сообщили «Курьер. Среда. Бердск», что ветер серьезно потрепал тополя на ул. Ленина. Территория в районе школы №10 вся завалена сорванными ветками.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», шторм оборвал провода уличного освещения в районе спорт-комплекса «Зима-Лето». Одним словом, Бердск все-таки пострадал от непогоды, которую предсказывало МЧС. Спасатели полагают, что в ночь на 14 июня, стихия может вернуться.

Рухнули деревья на автомобили во время шторма в Бердске

Деревья, падая, разрушили асфальт


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Ой,ой,ой, что творится, что творится , ой,ой,ой.

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