КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

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Оборвал провода и затопил дороги шторм с ливнем и градом в Бердске

Автомобили «взрывались» от раскатов грома и града. Чрезвычайных ситуаций непогода Бердску не принесла. Но она может повториться в ночь на 14 июня.(ВИДЕО, ФОТО)

13.06.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.
 
Оборвал провода и затопил дороги шторм с ливнем и градом в Бердске

Дороги в центре Бердска затопило

Получасовой ливень с дождем и градом вечером сегодня, 13 июня, прошел в Бердске. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления гражданской защиты населения Василий Пономарев, особых бед, а уж тем более чрезвычайных ситуаций непогода не принесла.

Однако, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», шквалистый ветер оборвал провода уличного освещения в Микрорайоне — возле сопрткомплекса «Зима-Лето». Кабели упали прямо в лужу.

Очевидцы рассказали «Курьер. Среда. Бердск» о традиционном потопе в районе магазина «Вымпел» — тоже в Микрорайоне.

На ул. Березовой дорогу настолько залило водой, что автомобили стоят в пробке. Бердчане рассказали «Курьер, Среда. Бердск», что возле магазина «Ярче» во время кратковременного шторма рухнуло дерево.

Автор видео Анастасия Солодкова


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(4) Комментариев

  1. Гость

    Плакали машинки: Мама! Маааама!!
    Но безжалостно гремело в небесах!
    (Продам начало стихотворения). =-O

    Thumb up 1 Thumb down 4

  2. Аноним

    Никогда так не было, и вот опять!(с)
    *CRAZY* *CRAZY* *CRAZY*

    Thumb up 3 Thumb down 0

  3. Николай

    Обыкновенный дождь на несколько минут выявил недостатки реализации национальных проектов, а именно отсутствие водоотведения, бардюры. Вспоминаю месяц август, когда дожди лили месяц, никто не паниковал.Если дорогу в районе Дюны сделали с соблюдением хоть каких-то норм, она постоянно сухая.

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  4. Аноним

    Опять у них природа и все вокруг виноваты, кроме себя любимых? У нас ливнёвки, в Бердске не работает потому, что санкции Трамп ввёл? Или всё-таки кто-то баклуши бьёт, вместо очистки и проверки ливнёвок?

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