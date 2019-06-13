Оборвал провода и затопил дороги шторм с ливнем и градом в Бердске

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Плакали машинки: Мама! Маааама!!
Но безжалостно гремело в небесах!
(Продам начало стихотворения).
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Никогда так не было, и вот опять!(с)
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Обыкновенный дождь на несколько минут выявил недостатки реализации национальных проектов, а именно отсутствие водоотведения, бардюры. Вспоминаю месяц август, когда дожди лили месяц, никто не паниковал.Если дорогу в районе Дюны сделали с соблюдением хоть каких-то норм, она постоянно сухая.
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Опять у них природа и все вокруг виноваты, кроме себя любимых? У нас ливнёвки, в Бердске не работает потому, что санкции Трамп ввёл? Или всё-таки кто-то баклуши бьёт, вместо очистки и проверки ливнёвок?
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