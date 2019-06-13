Оборвал провода и затопил дороги шторм с ливнем и градом в Бердске

Получасовой ливень с дождем и градом вечером сегодня, 13 июня, прошел в Бердске. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления гражданской защиты населения Василий Пономарев, особых бед, а уж тем более чрезвычайных ситуаций непогода не принесла.

Однако, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», шквалистый ветер оборвал провода уличного освещения в Микрорайоне — возле сопрткомплекса «Зима-Лето». Кабели упали прямо в лужу.

Очевидцы рассказали «Курьер. Среда. Бердск» о традиционном потопе в районе магазина «Вымпел» — тоже в Микрорайоне.

На ул. Березовой дорогу настолько залило водой, что автомобили стоят в пробке. Бердчане рассказали «Курьер, Среда. Бердск», что возле магазина «Ярче» во время кратковременного шторма рухнуло дерево.

Автор видео Анастасия Солодкова

