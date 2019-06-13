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Торговать алкоголем и сигаретами только в спецмагазинах будут в России

Эту инициативу содержит внесенный на рассмотрение Госдумы депутатский законопроект. Минздрав поддержал. Сейчас алкоголем торгуют 250 тыс. точек, если идея будет одобрена, это приведет к их массовому закрытию.

13.06.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 8 коммент.
 
Торговать алкоголем и сигаретами только в спецмагазинах будут в России

Недостатка в алкоголе в Бердске нет

Минздрав поддержал идею о продаже спиртного и сигарет только в специализированных магазинах — вход туда несовершеннолетним будет запрещен. Ведомство подготовило отзыв на депутатский законопроект, предполагающий запрет на торговлю алкоголем и табачной продукцией в обычных магазинах.  При этом ФАС и Минэкономразвития документ не поддержали, там считают, что новые меры могут привести к закрытию части магазинов.

Перевод спиртного в специализированную розницу соответствует скандинавскому опыту борьбы с алкоголизацией населения. Правда, в странах Северной Европы такие торговые точки принадлежат государству, передают «Известия».

Минздрав подготовил проект официального отзыва правительства на депутатский законопроект, в котором предлагаются дополнительные ограничения для торговли алкоголем и табачными изделиями. Документ был внесен в Госдуму в январе. По нему спиртное и сигареты запретят продавать в обычных магазинах. Реализация этих товаров будет допустима только в специализированной рознице, куда закроют вход несовершеннолетним.

Депутаты предложили закрепить ограничения в законе «Об основах государственного регулирования торговой деятельности», меры направлены на то, чтобы затруднить приобретение алкоголя и сигарет.

«Известия» ознакомились с проектом отзыва кабмина, подготовленным Минздравом. Из него следует, что ведомство поддерживает концепцию законопроекта. Источник в министерстве пояснил, что позиция Минздрава как в отношении дополнительных мер, направленных на снижение потребления табака, так и в отношении снижения потребления алкоголя, является последовательной и основанной на научных данных.

— По мнению экспертов, приближенность точек продажи табака и алкоголя к потребителю, их распространенность повышают потребление данных продуктов, — сказал собеседник «Известий».

Однако, как отмечается в документе ведомства, поправки об организации специализированной розницы нужно вносить не в закон о торговле, который содержит лишь общие требования, а в отраслевые нормативные акты. Это законы «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма… » и «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта… », именно в них сейчас содержатся нормы по торговле алкоголем и сигаретами.

В пресс-службе Минздрава «Известиям» сказали, что комментировать проект отзыва преждевременно до определения официальной позиции правительства. В Минпромторге отметили, что законопроект депутата не поступал в ведомство, в Минсельхозе сказали, что не получали проект отзыва от Минздрава на рассмотрение.

Один из авторов законопроекта депутат ЛДПР Андрей Свинцов сказал «Известиям», что намерен скорректировать документ с учетом высказанного замечания ведомства и заново внести в Госдуму.

— Ключевая цель нашего законопроекта — снизить спонтанное потребление алкогольной и табачной продукции. По нашим данным, около 30% покупок приходится именно на этот тип потребления, — отметил депутат.

За закрытыми дверями

Федеральная антимонопольная служба не поддержала законопроект, рассказала «Известиям» замначальника контрольно-финансового управления ФАС Наталия Исаева. Эти меры не окажут существенного влияния на потребление продукции, отметила она. Однако новшества могут создать дополнительные барьеры для добросовестных участников рынка. К тому же есть опасность, что сократится общее количество магазинов либо часть переориентируется исключительно на продажу алкогольной и табачной продукции, перестав торговать другими товарами.

Схожей позиции придерживается и Минэкономразвития, следует из сопроводительной документации к проекту Минздрава. По мнению ведомства, есть риск, что из-за новых мер снизится количество магазинов, торгующих социально значимыми продуктами, например хлебом и молоком. А мелкие населенные пункты могут остаться и без специализированной алкогольно-табачной розницы.

В Минфине запрос «Известий» переадресовали в Минздрав, так как именно это ведомство формирует госполитику в области общественного здоровья.

— Вместе с тем, Минфин считает, что действующим законодательством предусмотрено достаточно мер, обеспечивающих контроль за розничной продажей алкогольной продукции, для того, чтобы избежать негативного влияния на здоровье граждан, — отметили в министерстве.

В Ассоциации компаний розничной торговли считают, что сегодняшний формат продажи табака и алкоголя и так достаточно жесткий: есть и возрастные, и временные ограничения. Отправка этих товаров в специализированные магазины не снизит их потребление, а вот издержки ритейла значительно вырастут. Также неясно, как на практике реализовать запрет на вход в магазин для несовершеннолетних.

Сейчас алкоголем торгуют 250 тыс. точек, если депутатская инициатива будет одобрена, это приведет к их массовому закрытию.

Председатель правления общественной ассоциации «Здоровые регионы» Алексей Шабашов отметил, что инициатива депутата частично копирует опыт скандинавских стран. Например, в Швеции в обычных магазинах можно купить пиво максимальной крепостью 2,4%, а в специализированной государственной рознице — весь остальной алкоголь. Эксперт поддерживает ограничения: по его мнению, стоит не только отделить алкоголь с табаком от других товаров, но и сократить количество магазинов, чтобы получить больший эффект.

Как писали «Известия», россияне стали чаще выпивать: число тех, кто употребляет алкоголь один-два раза в месяц, выросло за последние пять лет с 24,9 до 32%, констатировал Росстат. Становится больше и граждан, выпивающих раз в неделю, зато сокращается число тех, кто позволяет себе алкоголь только по праздникам.


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(8) Комментариев

  1. Анна автоледи

    Надеюсь, здравый смысл возобладает, и этого не произойдет. У нас что, запрет на алкоголь? Как в мусульманских странах?
    Непонятное предложение. В США, Европе ( кроме Норвегии) и почти всех странах Азии алкоголь продается свободно на каждом углу. А что у нас-то случилось?

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    • Аноним

      Автоледям за рулем, только подшофе осталось быть??? Слишком хорошо водите, что так за алкоголизм боритесь???

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  2. Обычный человек

    С ума что ли сошли? У простого человека единственная радость — выпить пивка. И этого хотят лишить??? За что вы так с нами?

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    • Аноним

      «У простого человека единственная радость — выпить пивка.»

      Вы случаем не попутали алкашей-нарков с простым человеком??? Простому человеку не нужно чтобы их вштырело!

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  3. Анна автоледи

    Всегда обычно к власти отношусь с уважением, но слушая такие предложения, думаешь….почему ОНИ так простых людей ненавидят? Что с ними такое происходит, когда они ТУДа добираются????

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  4. Аноним

    А я полностью поддерживаю эту идею.Давно пора убрать сигареты из зоны касс.Также и спиртное,особенно пиво в супермаркетах.Набирают по 10 баллонов и по полчаса выбирают сигареты.А народ с булкой хлеба стоит и ждет

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  5. Веда

    Я не поддерживаю,много людей без работы останется(((думаю это только начало-потом запретят торговать определёнными видами товаров,потом расширят другие товары (обувь,одежду)и тоже скажут только в спец магазинах….так все потом останемся без работы(

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    • Аноним

      «так все потом останемся без работы»

      Мы все 100 000 человек в Бердске сигаретами, водкой, с пивом торгуем? Что за странные обобщения? Странно вы ведаете, очень странно!

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