Не пропустите: от этого зависит ваша жизнь!

После 50 лет обследуйтесь у кардиолога



Артериальная гипертензия чаще возникает у лиц после 50 лет. Опасность данного заболевания в грозных осложнениях, которые могут привести к смерти или к инвалидности. С возрастом нагрузка на сердце возрастает. После 55 лет замедляется кровоток. Кровеносные сосуды теряют эластичность, и может развиться тромбоз. Контролируйте артериальное давление, два раза в год делайте ЭКГ.

