Не пропустите: от этого зависит ваша жизнь!

Средняя продолжительность жизни в россии — 66 лет, в Грузии- 76 лет.
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Проверяй зрение
Некоторые глазные заболевания развиваются практически бессимптомно, и человек достаточно длительное время даже не подозревает об их наличии, что в свою очередь приводит к потере зрения. Поэтому для своевременного диагностирования и лечения заболеваний зрительной системы необходимо регулярно проверять остроту зрения.
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Острый слух
Слуховые нейроны в среднем ухе отмирают по мере старения человека.
Чем раньше диагностированы проблемы со слухом, тем лучше.
Но бывает, что медикаментозно их скорректировать нельзя, самое время обратиться в центр слуха.
Что может вернуть слух:
• Заушная модель.
• Внутриушной аппарат.
• Внутриканальный.
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