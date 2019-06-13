За сокрытие 2,5 млн рублей налогов судят экс-директора завода по производству шприцев в Бердске

Жирайр Эпоян, возглавлявший ООО «Сибирские медицинские технологии», попал под суд. Сегодня, 13 июня, Жирайр Хачикович предстал перед судьей бердского городского суда Татьяной Васюхневич по части 1 статьи 199.2 УК РФ.

— Эпоян обвиняется в том, что являясь руководителям ООО «Сибирские медицинские технологии» в период с апреля 2016 года по февраль 2017 года, зная о наличии недоимки предприятия по налогам и сборам в крупном размере — 2 466 675 рублей — совершил сокрытие денежных средств, за счет которых должно было произойти списание недоимки, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя бердского городского суда Наталья Сафронова.

Напомним, фирма, производящая медицинские шприцы, впала в глубокий кризис в начале 2017 года, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». По требованию прокуратуры был уволен директор «СМТ». После смены руководства на производстве объявили режим простоя. ООО НПО «Сибирские медицинские технологии» выпускало одноразовые шприцы, а потом закрылось, оставив работников с долгами по заработной плате. Люди начали обращаться во все инстанции, и большую часть долгов выплатили. Нескольким пришлось обращаться в суд.

Справка

Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и (или) законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере — наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.