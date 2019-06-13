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Сократят срок для безналоговой продажи жилья в России

Эта мера призвана снизить налоговое бремя для россиян, у которых в собственности только одна квартира, и помочь семьям улучшить жилищные условия.

13.06.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Сократят срок для безналоговой продажи жилья в России

Новостройки Бердска

Владельцы жилой недвижимости смогут продавать ее без уплаты налога уже через три года, а не через пять лет, как сейчас, при условии, что это жилье единственное. Такие поправки в Госдуму внесло правительство РФ.

Вернуться к трехлетнему минимальному сроку, освобождающему граждан от уплаты налога на доход (НДФЛ) от продажи единственного жилья, поручил президент Владимир Путин. Эта мера призвана снизить налоговое бремя для россиян, у которых в собственности только одна квартира, и помочь семьям улучшить жилищные условия.

Кроме того, нормы законопроекта подразумевают, что у граждан появится возможность общаться с налоговыми органами по вопросам, касающимся налогообложения имущества, через многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Таким образом, можно будет, к примеру, подавать заявления о льготах по имущественным налогам, уведомления о выбранных объектах для получения налоговых вычетов. Единственное условие: такая возможность должна быть предусмотрена на уровне решения региональных властей.

Поправки расширяют возможность использования гражданами единого налогового платежа. Это средства, которые налогоплательщики-физлица добровольно перечисляет в бюджетную систему с помощью одного платежного поручения. Деньги зачисляются на счет Федерального казначейства, после чего налоговики в нужный срок списывают их в счет уплаты имущественных налогов. Законопроект предполагает, что помимо этих налогов единым платежом граждане смогут платить также налог на доходы физлиц по присланным уведомлениям.

Законопроект также вводит обязанность для органов социальной защиты населения каждый год направлять в налоговую службу сведения о людях, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. Это нужно для того, чтобы такие граждане могли получать положенные им по закону льготы по земельному налогу и налогу на имущество автоматически, без необходимости писать заявление.

Источник: РГ


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    А смысл?
    Цены упали а налог платится только с разницы между продажей и покупкой.

    Опять же у одного из супругов есть ещё какой нибудь гараж и всё, жди 5 лет?

    Просто как обычно занизят стоимость при покупки квартиры, остальное в неотделимые улучшения.

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