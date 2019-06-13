Путин заявил о деградации отношений России и США

Президент РФ Владимир Путин считает, что отношения России и США деградируют. Об этом он заявил в интервью телеканалу «МИР».

По словам Путина, в настоящее время продолжается спор между крупнейшими экономиками мира и много «специфических вопросов», связанных с работой государств. В этом смысле у России и Китая, как выразился российский лидер, «беспрецедентно хорошие и высокие отношения». РФ и КНР сотрудничают в экономике, гуманитарной сфере, на региональном уровне, тесно взаимодействуют МИДы и Министерства обороны двух стран.

«К сожалению, мы ничего подобного не можем сказать о наших отношениях с Соединенными Штатами — они [отношения] деградируют, становятся все хуже и хуже. За последние годы в отношении России действующая администрация приняла уже, по-моему, несколько десятков решений, связанных с санкциями», — заявил Путин.

Президент РФ выразил надежду, что после саммита G20, который пройдет в японской Осаке в конце июня, странам удастся выйти на конструктивный диалог и создать благоприятные условия для экономического сотрудничества. «Мы очень рассчитываем, что здравый смысл, в конце концов, восторжествует», — сказал Путин.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что конкретных предложений от американской стороны по поводу встречи президентов на полях G20 пока не поступало.

7 июня президент США Дональд Трамп заявил, что отношения между Вашингтоном и Москвой были испорчены из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы 2016 года. «Я считаю, что у нас могут быть хорошие отношения с Россией. Они были испорчены фальшивой „охотой на ведьм“», — заявил американский лидер в интервью телеканалу Fox News.

Источник: znak.com