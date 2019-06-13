КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2х ком. 89137154330 Светлана
Продам 3-ю ! Центр. 8-913-701-2341 Алёна
Продам 3-ю
Продам 3-ю
Продам 1-ю
Продам 1-ю
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Разбила голову о трубу дорожного знака пенсионерка в Бердске

Путин заявил о деградации отношений России и США

На цифровое телевидение без замечаний переходит Бердск

Неизвестные облили кислотой и монтажной пеной внедорожник в Новосибирске

Патрушев не знает о причастности сотрудников ФСБ к делу Голунова

После нападения на замглавврача ЦГБ Бердска минздрав проверяет безопасность лечения пациентки

Дебош устроил вратарь футбольного «Зенита» в аэропорту Москвы

Утонула соскользнувшая в реку 7-летняя во время рыбалки в Новосибирской области

«Я не лесоруб»: самому избавляться от аварийных деревьев предложила власть жителю Бердска

Рада: Украине грозит катастрофа из-за Зеленского

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Онлайн-кассы от «Ростелекома» набирают популярность в Сибири

Компания «Ростелеком» отметила в Сибири рост интереса к онлайн-кассам, которые представляют собой современное решение для малого и среднего бизнеса.

13.06.2019 Нет комментариев
 
Онлайн кассы от «Ростелекома» набирают популярность в Сибири
Это предложение соответствует требованиям Федерального закона 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники», согласно которому уже с 1 июля 2019 года перейти на использование онлайн-касс обязаны бизнесмены, работающие по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) или на патенте с привлечением наёмных работников. Также к этому сроку внедрить новую систему должны организации и индивидуальные предприниматели, которые раньше выдавали бланки строгой отчетности.
Кроме того, кассовое решение от «Ростелекома» позволит сэкономить: если предприниматели успеют зарегистрировать новое оборудование в Федеральной налоговой службе до 1 июля 2019 года, то они получат право на налоговый вычет в размере 18 000 рублей.
«Компания «Ростелеком» сейчас предлагает услугу по внедрению онлайн-касс в двух вариантах: это простые и недорогие кнопочные кассы «Элвес-МФ» и онлайн-кассы нового поколения АТОЛ SIGMA7 с расширенным функционалом. Кассы SIGMA7 удобны в работе, ведут базу клиентов, управляют скидками и программами лояльности, а по функциям вполне способны заменить сразу товароведа, маркетолога и аналитика. Причем все оборудование можно купить в рассрочку на 12 месяцев», — отметил Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» — директор по работе с корпоративным и государственными сегментами ПАО «Ростелеком».
Онлайн-касса SIGMA7 выглядит как планшет, поддерживает выход в интернет через проводное соединение и через Wi-Fi или 3G, а кроме того, касса дополнена облачным личным кабинетом руководителя, где отражаются главные показатели бизнеса. При этом заказать онлайн-кассы предприниматели могут в удобной для себя комплектации и выбрать только то оборудование, которое необходимо для конкретного бизнеса.
Предпринимателям решение от «Ростелекома» доступно в трех вариантах для одного из типов бизнеса: торговля, еда или услуги. Для каждого из них доступны тарифы «Старт», «Развитие» и «Бизнес». Последние два позволяют работать с ЕГАИС и интегрировать систему товарного учёта с программой 1С. При этом для всех вариантов предусмотрено бесплатное обновление кассового программного обеспечения.
Подробности о продукте «Онлайн-касса» можно узнать в офисах продаж «Ростелекома» и по бесплатному номеру горячей линии 8-800-200-3000.


Похожие записи

  • Нет похожих записей.

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Разбила голову о трубу дорожного знака пенсионерка в Бердске В День памяти и скорби 22 июня в Бердске состоится акция «Свеча Памяти» Путин заявил о деградации отношений России и США

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 500 рублей на услуги по оформлению электронного полиса ОСАГО!.
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика