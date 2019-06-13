Онлайн-кассы от «Ростелекома» набирают популярность в Сибири

Это предложение соответствует требованиям Федерального закона 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники», согласно которому уже с 1 июля 2019 года перейти на использование онлайн-касс обязаны бизнесмены, работающие по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) или на патенте с привлечением наёмных работников. Также к этому сроку внедрить новую систему должны организации и индивидуальные предприниматели, которые раньше выдавали бланки строгой отчетности.Кроме того, кассовое решение от «Ростелекома» позволит сэкономить: если предприниматели успеют зарегистрировать новое оборудование в Федеральной налоговой службе до 1 июля 2019 года, то они получат право на налоговый вычет в размере 18 000 рублей.«Компания «Ростелеком» сейчас предлагает услугу по внедрению онлайн-касс в двух вариантах: это простые и недорогие кнопочные кассы «Элвес-МФ» и онлайн-кассы нового поколения АТОЛ SIGMA7 с расширенным функционалом. Кассы SIGMA7 удобны в работе, ведут базу клиентов, управляют скидками и программами лояльности, а по функциям вполне способны заменить сразу товароведа, маркетолога и аналитика. Причем все оборудование можно купить в рассрочку на 12 месяцев», — отметил Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» — директор по работе с корпоративным и государственными сегментами ПАО «Ростелеком».Онлайн-касса SIGMA7 выглядит как планшет, поддерживает выход в интернет через проводное соединение и через Wi-Fi или 3G, а кроме того, касса дополнена облачным личным кабинетом руководителя, где отражаются главные показатели бизнеса. При этом заказать онлайн-кассы предприниматели могут в удобной для себя комплектации и выбрать только то оборудование, которое необходимо для конкретного бизнеса.Предпринимателям решение от «Ростелекома» доступно в трех вариантах для одного из типов бизнеса: торговля, еда или услуги. Для каждого из них доступны тарифы «Старт», «Развитие» и «Бизнес». Последние два позволяют работать с ЕГАИС и интегрировать систему товарного учёта с программой 1С. При этом для всех вариантов предусмотрено бесплатное обновление кассового программного обеспечения.Подробности о продукте «Онлайн-касса» можно узнать в офисах продаж «Ростелекома» и по бесплатному номеру горячей линии 8-800-200-3000.