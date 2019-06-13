Новый закон: Отказались отправлять заказные письма в отделении №10 «Почты России» в Бердске

Отказались принимать заказные письма в отделении «Почты России» № 10 в Бердске. Об инциденте «Курьер. Среда. Бердск» рассказала его читательница Анна.

— Мне нужно было отправить несколько заказных писем. До сегодняшнего дня никаких проблем не было. Письма принимали и отправляли. Однако сегодня специалист «Почты России» мне отказала, сославшись на новый закон. Якобы с 13 июня из-за него заказные письма невозможно отправить именно в этом отделении почты. Взамен мне предложили отправить письма первым классом, а это в два раза дороже. Пришлось идти в другое отделение, где мне грубо заявили, что они не будут принимать письма, так как территориально мой адрес не относится к этому отделению. Интересно, что за такой закон вышел для отделения почты № 10 в Бердске? — поинтересовалась девушка сегодня, 13 июня.

Анна отметила, что в другом почтовом отделении корреспонденцию она все-таки отправила привычным для нее способом, но специалист почтамта категорично отказалась ставить подпись и печать в описях к письмам.

Руководитель отдела по маркетингу и корпоративным коммуникациям «Почты России» Галина Гордеенко сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что при приеме письменной корреспонденции операторы почтовой связи должны предложить клиенту все виды пересылки отправлений, но право выбора остается за клиентом.

— По данному факту Искитимский почтамт проведет служебную проверку, по ее результатам в отношении сотрудника, нарушившего инструкцию, будет принято соответствующее решение. Руководство почтамта усилит контроль за соблюдением «Правил оказания услуг почтовой связи». В ближайшее время с начальниками отделений будет проведен дополнительный производственный инструктаж, — резюмировала Галина Гордеенко.