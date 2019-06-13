КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-х квартиру
продам 1-ую квартиру
продам
продам
Продам 2х ком. 89137154330 Светлана
Продам 3-ю ! Центр. 8-913-701-2341 Алёна
Продам 3-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Утонула в огромной луже маршрутка с пассажирами после ливня в Бердске

Оборвал провода и затопил дороги шторм с ливнем и градом в Бердске

Торговать алкоголем и сигаретами только в спецмагазинах будут в России

За сокрытие 2,5 млн рублей налогов судят экс-директора завода по производству шприцев в Бердске

Уволил своего заместителя Дубовицкого губернатор Травников в Новосибирской области

Сократят срок для безналоговой продажи жилья в России

Сдам комнаты в офисе на ул. Ленина, 38, ул. Свердлова, 12А

Правила вывоза мусора нарушают УК в Бердске

Не пропустите: от этого зависит ваша жизнь!

Покончил с собой полковник МВД из Москвы на Урале

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Новый закон: Отказались отправлять заказные письма в отделении №10 «Почты России» в Бердске

Специалист почтамта сослалась на закон, который распространяется только на одно отделение почты. В отношении сотрудников проведут служебную проверку и дополнительный инструктаж.

13.06.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Pixabay 2 коммент.
 
Новый закон: Отказались отправлять заказные письма в отделении №10 Почты России в Бердске

На работу «Почты России» в Бердске жалуются даже в прокуратуре

Отказались принимать заказные письма в отделении «Почты России» № 10 в Бердске. Об инциденте «Курьер. Среда. Бердск» рассказала его читательница Анна.

— Мне нужно было отправить несколько заказных писем. До сегодняшнего дня никаких проблем не было. Письма принимали и отправляли. Однако сегодня специалист «Почты России» мне отказала, сославшись на новый закон. Якобы с 13 июня из-за него заказные письма невозможно отправить именно в этом отделении почты. Взамен мне предложили отправить письма первым классом, а это в два раза дороже. Пришлось идти в другое отделение, где мне грубо заявили, что они не будут принимать письма, так как территориально мой адрес не относится к этому отделению. Интересно, что за такой закон вышел для отделения почты № 10 в Бердске? — поинтересовалась девушка сегодня, 13 июня.

Анна отметила, что в другом почтовом отделении корреспонденцию она все-таки отправила привычным для нее способом, но специалист почтамта категорично отказалась ставить подпись и печать в описях к письмам.

Руководитель отдела по маркетингу и корпоративным коммуникациям «Почты России» Галина Гордеенко сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что при приеме письменной корреспонденции операторы почтовой связи должны предложить клиенту все виды пересылки отправлений, но право выбора остается за клиентом.

— По данному факту Искитимский почтамт проведет служебную проверку, по ее результатам в отношении сотрудника, нарушившего инструкцию, будет принято соответствующее решение. Руководство почтамта усилит контроль за соблюдением «Правил оказания услуг почтовой связи». В ближайшее время с начальниками отделений будет проведен дополнительный производственный инструктаж, — резюмировала Галина Гордеенко.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
В автобусе невозможно ездить: окна не открываются и воняет бензином Рухнули деревья на автомобили во время шторма в Бердске Утонула в огромной луже маршрутка с пассажирами после ливня в Бердске

(2) Комментариев

  1. Михаил

    Что у вас за почта такая? Я и письма и посылки отправляю в любом отделении, иногда спрашивают почему свое не пошел, но так что прям отказали никогда не было

    Thumb up 0 Thumb down 0

  2. Веда

    Мне тоже сказали что принимаем посылку последний раз сами заполняйте в интернете бланк,а потом принесёте на почту!А если нет у меня интернета,и нет дома компьютера,да и вообще!почему я не могу придти и просто отдать посылку!и заплатить за это!

    Поехала на коасноармейскую на почту,там тоже самое сказали-больше не примем!что за бред?!!!!

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ПОДАРОК! Сервисная карта аварийного комиссариата НСО при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика