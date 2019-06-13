Разбила голову о трубу дорожного знака пенсионерка в Бердске

Пенсионерка Ольга Алексеевна рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что по дороге в банк «Левобережный» сегодня, 13 июня, ее ждал неприятный сюрприз.
— Я раз в месяц хожу по этой дороге в банк, чтобы заплатить за коммуналку. Переходя дорогу со стороны площади Горького на ул. Комсомольскую, под липой не заметила аппендикс трубы на дорожном знаке и расшибла голову. Я не одна такая, рядом стоял мужчина, с такой же травмой. После меня ударилась девушка. Этот кусок железа почему-то торчит именно на уровне головы, все мимо проходящие люди задевают его лбом, — резюмировала Ольга Алексеевна.
После удара у бердчанки появились головные боли и огромная шишка. По ее ощущениям «голова горит» от боли. Пенсионерка намерена обратиться в травмпункт, а после заключения доктора, возможно, в полицию.
— Когда мошки кусают, мы же не пишем заявление в полицию на них. А в случае с этой трубой есть ответственные люди. Пусть они отвечают за здоровье людей, оплачивают лечение. Горожане, будьте осторожны, — предупредила об опасности Ольга Алексеевна.
Директор управления ЖКХ Бердска Максим Совбанов в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сообщил, что обязательно съездит на место происшествия и лично убедиться в опасности или безопасности дорожного знака.
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