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Патрушев не знает о причастности сотрудников ФСБ к делу Голунова

Секретарь Совета безопасности РФ также добавил, что если кто-то нарушил закон, то, «безусловно, должен понести наказание».

13.06.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Патрушев не знает о причастности сотрудников ФСБ к делу Голунова

Виновные правоохранители понесут наказание

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что не располагает информацией о причастности сотрудников спецслужб к делу Ивана Голунова, передает ТАСС.

«У меня нет информации, что какие-то сотрудники спецслужб в данном случае виноваты», — сказал он журналистам в среду. «Если кто-то нарушил закон, то, безусловно, должен понести наказание», — подчеркнул Патрушев.

Во вторник глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что уголовное дело в отношении Голунова прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления», сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД РФ направлены в СК для оценки правомерности действий сотрудников полиции, принимавших участие в задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова якобы за распространение наркотиков. Они отстранены от исполнения служебных обязанностей.


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