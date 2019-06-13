Разбила голову о трубу дорожного знака пенсионерка в Бердске
Путин заявил о деградации отношений России и США
На цифровое телевидение без замечаний переходит Бердск
Неизвестные облили кислотой и монтажной пеной внедорожник в Новосибирске
Патрушев не знает о причастности сотрудников ФСБ к делу Голунова
После нападения на замглавврача ЦГБ Бердска минздрав проверяет безопасность лечения пациентки
Дебош устроил вратарь футбольного «Зенита» в аэропорту Москвы
Утонула соскользнувшая в реку 7-летняя во время рыбалки в Новосибирской области
«Я не лесоруб»: самому избавляться от аварийных деревьев предложила власть жителю Бердска