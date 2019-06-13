Утонула соскользнувшая в реку 7-летняя во время рыбалки в Новосибирской области

Две сестры 7 и 11 лет соскользнули с каменистого берега в быстроводную реку Иня в Новосибирской области; младшая утонула.

Трагическая смерть семилетней девочки потрясла Тогучинский район Новосибирской области. Под мостом между сёлами Буготак и Сарапулка она упала в реку Иня и утонула в её быстрых водах.

«Вчера две сестры 7 и 11 лет из села Буготак пошли без спроса рыбачить на речку Иню под мост. Девочки оступились на каменистом берегу и упали в воду, из-за сильного течения их унесло далеко от берега. Девочка 11 лет смогла спастись, а её семилетняя сестра утонула», — сообщает паблик «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте» 13 июня.

Далее приводятся жуткие подробности трагедии. Выжившая девочка вернулась домой, но ничего не рассказала родителям. Вечером и на следующий день её сестру искали везде неравнодушные люди. Лишь несколько часов назад она рассказала, что её семилетняя сестра утонула. Тело девочки не найдено до сих пор.

В июне на реке Ине в Новосибирске утонул 13-летний мальчик, передает sib.fm.