Неизвестные облили кислотой и монтажной пеной внедорожник в Новосибирске

Неприятный сюрприз ждал владельца иномарки, который оставил на ночь машину припаркованной возле подъезда.

В одном из дворов Новосибирска неизвестные изуродовали машину, облив ее кислотой — у внедорожника слезла вся краска, а двери запенили монтажкой.

— Утром я обнаружил, что мою машину облили кислотой и залили пеной радиатор, дверь и глушитель. О причинах случившегося, а также тех, кто это совершил, ничего не известно, — поделился своей бедой владелец покалеченной машины в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что машина была припаркована возле подъезда и никому не мешала.

— Написал заявление в полицию, но ждать какого-либо результата, наверно бессмысленно. Необходимо делать оценку, но сразу видно, что автомобиль пострадал полностью, — отметил расстроенный хозяин авто, которому теперь остается только гадать, чем же и кому помешал его внедорожник.

Пользователи соцсетей предполагают, что владелец машины перешел кому-то дорогу и это похоже на месть, и возможно даже от женщины, пишет КП. Вот что они пишут:

— Шерше ля фам.

— Бывшую спроси или любовницу.

— Похоже на целенаправленный акт ненависти к конкретному владельцу. Пусть ищет среди знакомых. Скорее всего женского пола.