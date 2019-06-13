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Неизвестные облили кислотой и монтажной пеной внедорожник в Новосибирске

Хозяин испорченной иномарки обратился в полицию, чтобы найти, кто это сделал. Пользователи соцсетей предлагают искать среди бывших жен или любовниц.

13.06.2019 Фото: соцсеть ВКонтакте 2 коммент.
 
Неизвестные облили кислотой и монтажной пеной внедорожник в Новосибирске

Пострадавшая машина

Неприятный сюрприз ждал владельца иномарки, который оставил на ночь машину припаркованной возле подъезда.

В одном из дворов Новосибирска неизвестные изуродовали машину, облив ее кислотой — у внедорожника слезла вся краска, а двери запенили монтажкой.

— Утром я обнаружил, что мою машину облили кислотой и залили пеной радиатор, дверь и глушитель. О причинах случившегося, а также тех, кто это совершил, ничего не известно, — поделился своей бедой владелец покалеченной машины в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что машина была припаркована возле подъезда и никому не мешала.

— Написал заявление в полицию, но ждать какого-либо результата, наверно бессмысленно. Необходимо делать оценку, но сразу видно, что автомобиль пострадал полностью, — отметил расстроенный хозяин авто, которому теперь остается только гадать, чем же и кому помешал его внедорожник.

Пользователи соцсетей предполагают, что владелец машины перешел кому-то дорогу и это похоже на месть, и возможно даже от женщины, пишет КП. Вот что они пишут:

— Шерше ля фам.

— Бывшую спроси или любовницу.

— Похоже на целенаправленный акт ненависти к конкретному владельцу. Пусть ищет среди знакомых. Скорее всего женского пола.


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(2) Комментариев

  1. худой

    Через месяц всплывет на Дроме с пометкой «не битый не крашенный, едила девушка!!!» :-D

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  2. Аноним

    «Скорее всего женский пол»…женский пол не облил живую соперницу Уже хорошо.

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