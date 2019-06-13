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Правила вывоза мусора нарушают УК в Бердске

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Правила вывоза мусора нарушают УК в Бердске

В некоторых дворах по несколько дней находятся строительный мусор и мебель, в других и вовсе не опорожняют контейнеры и не убирают площадки.

13.06.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Правила вывоза мусора нарушают УК в Бердске

Крупногабаритный мусор вывозится по заявке

Не вывозят вовремя крупногабаритный мусор с мусорных площадок многоквартирных домов управляющие компании Бердска.

Дежурная по городу от мэрии в выходные дни в ходе объезда зарегистрировала несколько нарушений. Площадки во дворах Микрорайон, 7, 33, 24 и 42 в целом находились в удовлетворительном состоянии: мусор вывезен, площадки убраны. Но присутствовал крупногабаритный мусор: строительный и мебель.

На площадках по ул. Луговская, 100, и Свердлова, 55, в субботу, 8 июня, мусор был не вывезен, площадки не убраны.

Дежурный по городу направил информацию в управляющие компании и в отдел энергетики и ЖКХ для взаимодействия с региональным оператором.

Мэр Бердска Евгений Шестернин на совещании чиновников поручил начальнику отдела энергетики и ЖКХ Татьяне Золотухиной проверить действие управляющих компаний на замечание дежурных. Если не отреагировали, то на штабе по подготовке к отопительному сезону будет совсем другой разговор, другая форма претензий, подчеркнул мэр.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    хапнули бабло но хребтом непотянули

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