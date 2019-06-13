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Дебош устроил вратарь футбольного «Зенита» в аэропорту Москвы

На Андрея Лунева составили административный протокол за хулиганство. Он извинился за свои слова в адрес сотрудников аэропорта и авиакомпании.

13.06.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Дебош устроил вратарь футбольного Зенита в аэропорту Москвы

Футболисты не редко оказываются в центре скандала

Авиакомпания «Россия» осуждает резкую реакцию вратаря футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Андрея Лунева в московском аэропорту «Внуково», сообщили в пресс-службе перевозчика.

Полиция в среду составила протокол о мелком хулиганстве на пассажира, который нарушал общественный порядок в московском аэропорту «Внуково», сообщила РИА Новости пресс-служба УТ МВД России по ЦФО. По данным некоторых СМИ, им оказался вратарь «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Лунев, который был пьян. Был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («мелкое хулиганство»).

«Зенит» и «Россия» осуждает резкую реакцию Андрея Лунева на ситуацию, сложившуюся во «Внуково», — говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что футболист приносит искренние извинения за свои слова в адрес сотрудников аэропорта и авиакомпании.

«Я приношу глубокие извинения сотрудникам, которых оскорбил, и всем окружающим. Несмотря на ситуацию, в которой я оказался, никто не имеет права опускаться до личных оскорблений. Никаких претензий к авиакомпании «Россия» у меня быть не может, всегда летал этой авиакомпанией и ценю уровень комфорта и безопасности. Понимаю, что разные бывают обстоятельства, но такое поведение с моей стороны просто неприемлемо», — процитировала пресс-служба «России» Лунева.

«Со своей стороны «Россия» внимательно и всесторонне изучит все детали конфликта», — добавили в пресс-службе.

Также в авиакомпании отметили, что безопасность полетов – безусловный приоритет «России».
«Задача обеспечения безопасности требует со всей строгостью относиться к соблюдению правил поведения пассажирами как в терминале аэропорта, так и на борту воздушного судна. Авиакомпания «Россия» отмечает полную согласованность действий работников служб аэропорта Внуково, обслуживающей рейсы компании и правоохранительных органов», — добавили в пресс-службе.

Источник: rsport.ria.ru


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