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Российские мультики чаще советских смотрят современные дети

95% взрослых показали бы своим детям мультфильм «Ну, погоди!». 10% детей смотрят все, независимо от страны-производителя.

13.06.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Российские мультики чаще советских смотрят современные дети

Чебурашка и крокодил Гена не в почете

Современные российские мультфильмы дети обычно смотрят чаще советских и иностранных, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

По словам россиян, у которых есть несовершеннолетние дети, обычно они смотрят современные российские мультфильмы (13%). Еще 10% сообщили, что их дети смотрят советские мультфильмы, столько же — 10% ответили, что их ребёнок предпочитает иностранные мультики.

При этом 10% опрошенных заявили, что дети смотрят любые мультфильмы, а 2% — никакие.
Ещё 65% респондентов сказали, что у них нет несовершеннолетних детей.

Большинство россиян, у которых есть дети (95%) сказали, что скорее хотели бы показать своему ребёнку мультфильм «Ну, погоди!». Только 2% высказали обратную точку зрения, 1% затруднился ответить.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 9 июня 2019 году. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Источник: РИА Новости


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