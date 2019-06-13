«Я не лесоруб»: самому избавляться от аварийных деревьев предложила власть жителю Бердска

Ответ от администрации по поводу аварийных деревьев во вдовре дома №3 по ул. Герцена получил общественник Бердска Юрий Снегуров.

Напомним, житель дома №3 по ул. Герцена Юрий Снегуров заверил «Курьер. Среда. Бердск», что аварийные деревья в их дворе угрожают жизни и здоровью прохожих. Поэтому бердчанин обратился в УК с просьбой организовать комиссию по оценке аварийных деревьев. Такая комиссия была создана. Она провела оценку и признала аварийными тополь и ранетку. Деревья подлежат спилу.

— Ранее муниципальная УК уклонялась от решения этого вопроса, требовала решения собрания. Я им объясняю, чтобы вынести решение собрания, нужно, чтобы это было в составе общего имущества. А мне говорят, то что расположено на придомовой территории, входит в состав общего имущества. Я отвечаю, что должно быть описание, что находится на земельном участке: столько-то тополей, столько-то кленов, столько-то ранеток, клумб, малых архитектурных форм, — все, что есть, и сервитуты указаны. А у нас этого нет. О чем принимать решение? — возмущался Юрий Снегуров.

По словам Снегурова, УК у них на доме поменялась, теперь он на обслуживании УК «Прогресс», но «с деревьями происходит та же канитель» — нужны деньги для их спила. Просят 42 000 рублей. Надо спилить два дерева, а они включают еще пять деревьев, мол, нужно их обиходить. А кронировать цена такая же, как и спил. Это нужно решение собрания, но деревьев нет в составе общего имущества, объяснял Юрий Владимирович.

Юрий Снегуров отправился в прокуратуру и подал заявление прокурору Бердска с просьбой разобраться в вопросе с аварийными деревьями.

— На территории дома есть ряд деревьев, и два из них, действительно имеют признаки аварийности. И это подтверждено решением комиссии. Остальные деревья признаков аварийности не имеют. По двум деревьям была составлена калькуляция стоимости работ, ведь все работы платные, УК не благотворительная организация. Составили для того, чтобы люди проверили, утвердили и приняли стоимость этих работ. А по остальным деревьям, которые не отвечают признакам аварийности, действительно нужно проводить собрание, 2/3 голосов принимает решение о спиле или отказе от спила этих деревьев, потому что признаков аварийности они не имеют. И действительно относятся к общему имуществу многоквартирного дома. Без решения общего собрания мы действовать не можем. Спил аварийных деревьев пройдет в рамках тарифа. Жителям нужно будет только согласовать стоимость работ, — пояснил руководитель УК «Прогресс» Михаил Перфилов.

Но получился парадокс: остальные жители дома №3 по ул. Герцена ничего не знали о данной ситуации: о том, что в их дворе работала комиссия, деревья были признаны аварийными, и что они подлежат спилу. Они были крайне изумлены, как мог один житель, который даже не входит в совет дома, выступать от лица всех собственников. Тогда жители дома №3 направили обращение главе Бердска Евгению Шестернину с просьбой содействовать им в том, чтобы не вырубали 11 деревьев, признанных аварийными. Иначе их дом окажется «среди пустыни». Жители уверяли, что не видят признаков аварийности деревьев, что предполагает их вырубку, кроме тополей. В акте указано, что состояние тополей удовлетворительное, и необходима только обрезка. У тополя, находящегося возле детской площадки, визуально видна гниль (несколько лет назад его кронировали). Второй тополь находится возле автопарковки первого подъезда — с него постоянно летят огромные сучья на тротуар и дорогу.

Жители нашего дома возмущены тем, что вопрос решается по принципу «нет дерева — нет проблем». Снегуров Ю.В., фактически не проживающий в доме, единолично распоряжается общедомовым имуществом, при этом присваивая себе определенный статус, не имея для этого оснований и вводя в заблуждение управление природными ресурсами и УК.

Юрий Снегуров был удивлен, что очень быстро получил ответ от администрации Бердска. Запрос в мэрию из прокуратуры поступил 14 мая и ответ за подписью и. о. мэра Бердска Владимира Захарова в этот же день отослали в прокуратуру:

— На ваше требование по обращению Снегурова Ю.В. о вырубке зеленых насаждений по адресу: Бердск, ул. Герцена, 3, сообщаю следующее.

Вопрос о вырубке аварийных деревьев на придомовой территории был рассмотрен на заседании комиссии «По вырубке и посадке заеленых насаждений в г. Бердске» 21 августа 2018 года. Решение комиссии: разрешить вырубку 6 кленов, 1 березы, 2 ранеток, обрезку 2 тополей согласно акта обследования зеленых насаждений, без оплаты восстановительной стоимости.

Деревья, подлежащие вырубке, находятся на придомовой территории собственников многоквартирного дома по ул. Герцена, 3. По вопросу вырубки необходимо обращаться в свою управляющую компанию.

Заявитель Снегуров Ю. В.может получить разрешение на вырубку в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по адресу: Бердск, ул. Пушкина, 38, кабинет 23, тел.: 2-75-55.

Данный ответ вызвал у Юрия Снегурова удивление, а также «смех и слезы».

— Я же не лесоруб и не предприниматель, чтобы разрешение на вырубку получать, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 11 июня Юрий Владимирович.

Поразили его и сведения о вырубке, ведь в документах, которые он получал ранее, спилу подлажели лишь два дерева — тополь и ранетка. Тополь за год неожиданно «выздоровел», отметил общественник.

— Мне непонятно, какими критериями руководствуется комиссия по вырубке зеленых насаждений. Пусть пришли и показали бы, какие именно деревья подлежат спилу. Или как -нибудь отметили бы их, например краской, — акцентировал Снегуров.